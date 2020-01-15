2020-01-15T11:39:14+03:00
Происшествия

За вечер в Рязани на переходах сбили двух пешеходов

У медуниверситета на Высоковольтной сбили девушку, а на улице Фрунзе – пожилую женщину
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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14 января за один вечер в Рязани на нерегулируемых переходах сбили двух пешеходов. Оба они, к счастью, выжили.

Жертвой первого ДТП в 18.55 стала 24-летняя девушка, переходившая улицу Высоковольтную возле медуниверситета. Она попала под Renault Kaptur, которым управлял 43-летний рязанец.

А в 22.20 на перекрестке улиц Фрунзе и Есенина водитель Honda Accord заставил обратиться в медицинское учреждение 70-летнюю пенсионерку. Женщина шла по «зебре», а, по всей видимости, куда-то очень торопившийся 37-летний горожанин не посчитал нужным уступить ей дорогу

Помимо перечисленных за минувшие сутки в регионе случилось еще одно ДТП – смертельное с участием двух легковушек и снегоуборочной машины.

Фото: 62.мвд.рф

Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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