В двойном ДТП со снегоуборочной машиной погиб водитель «Лады»

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:35:07+03:00

КАМАЗ и два легковых автомобиля поучаствовали в аварии под Спасском

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14 января под Спасском, в 51 километре от Рязани, случилось ДТП с участием снегоуборочной машины и двух легковушек. В результате один человек погиб, один пострадал.

На дороге, соединяющей областной центр с районным, Chevrolet врезался в попутный КАМАЗ-65115С и остановился на проезжей части. Когда 44-летний водитель уже покинул салон, в его седан врезалась «Лада Калина» под управлением 69-летнего жителя Спасска, и оба автомобиля вылетели в кювет.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, водитель «Лады» скончался на месте аварии. Его пассажирка, женщина 55 лет, госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU