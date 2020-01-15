В двойном ДТП со снегоуборочной машиной погиб водитель «Лады»
14 января под Спасском, в 51 километре от Рязани, случилось ДТП с участием снегоуборочной машины и двух легковушек. В результате один человек погиб, один пострадал.
На дороге, соединяющей областной центр с районным, Chevrolet врезался в попутный КАМАЗ-65115С и остановился на проезжей части. Когда 44-летний водитель уже покинул салон, в его седан врезалась «Лада Калина» под управлением 69-летнего жителя Спасска, и оба автомобиля вылетели в кювет.
Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, водитель «Лады» скончался на месте аварии. Его пассажирка, женщина 55 лет, госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU