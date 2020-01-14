В Рязани сожгли 32 килограмма наркотиков
Рязанские полицейские уничтожили 32 килограмма наркотиков, до этого хранившихся в качестве вещественных доказательств по 172-м уголовным делам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Запрещенные вещества вывезли на промышленное предприятие на окраине Рязани и сожгли в плавильной печи. Полицейские отправили в огонь более 9 килограммов синтетических веществ, 560 граммов героина, 1,5 килограмма амфетамина и МДМА, почти 1,8 килограмма гашиша и около 18 килограммов марихуаны.
Ранее уничтоженные вещества были изъяты у 183 лиц занимавшихся наркопреступлениями.
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ИСТОЧНИК KP.RU