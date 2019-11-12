2019-11-12T16:55:12+03:00
Происшествия

На заправке под Рязанью задержали перевозчика крупной партии наркотиков

В результате совместной операции УМВД и УФСБ по региону изъято более 20 килограммов «синтетики»
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба МВД России.Фото: пресс-служба МВД России.
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На заправке в Рыбновском районе оперативники антинаркотического подразделения УМВД РФ по Рязанской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали подозреваемого в транспортировке крупной партии синтетических наркотиков.

Из автомобиля 30-летнего мужчины изъяли 8,5 килограмма запрещенных веществ. Еще 11,5 килограмма «синтетики» достали из тайников в городе Рязани, Рыбновском районе, Курской, Саратовской и Воронежской областях.

- В результате этих мероприятий суммарно из незаконного оборота изъято свыше 20 килограммов наркотических средств, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу.

Фото: пресс-служба МВД России.

Фото: пресс-служба МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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