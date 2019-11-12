На заправке под Рязанью задержали перевозчика крупной партии наркотиков
На заправке в Рыбновском районе оперативники антинаркотического подразделения УМВД РФ по Рязанской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали подозреваемого в транспортировке крупной партии синтетических наркотиков.
Из автомобиля 30-летнего мужчины изъяли 8,5 килограмма запрещенных веществ. Еще 11,5 килограмма «синтетики» достали из тайников в городе Рязани, Рыбновском районе, Курской, Саратовской и Воронежской областях.
- В результате этих мероприятий суммарно из незаконного оборота изъято свыше 20 килограммов наркотических средств, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу.
Фото: пресс-служба МВД России.
ИСТОЧНИК KP.RU