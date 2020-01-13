В гаражах на улице Костычева обнаружили труп мужчины

13 Янв. 2020 2020-01-13T22:34:30+03:00

Прибывшая бригада медиков увезла тело человека в морг. Никаких следов, указывающих на криминал, не нашли

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В ночь на 13 января на территории гаражного кооператива по улице Костычева обнаружили тело 53-летнего мужчины. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

На место происшествия выехали полицейские и медработники. Последние сразу увезли тело умершего в морг. Так как на теле не было зафиксировано следов криминального характера, а по данным медицинских документов мужчина давно болел, то и не понадобилось подключение Следственного комитета для проведения проверки.

Напомним, несколько дней назад недалеко от автомобильной дороги в Рыбновском районе гулявший с собакой местный житель обнаружил труп замерзшего мужчины. Он лежал на спине, ноги по колено в реке. По предварительным данным, лежал он так давно (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU