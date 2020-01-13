2020-01-13T17:09:29+03:00
Общество

Рязанец, повесивший собаку в селе Житово, извинился на камеру

Специально за извинениями в рязанскую глубинку приехали парни из Санкт-Петербурга
Яков РЫКОВ
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Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными.Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными.
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Жители Санкт-Петербурга приехали в Рязанскую область, чтобы найти человека, который якобы повесил собаку на мосту в селе Житово Рыбновского района. Об этом сообщается в паблике «Плохие новости».

Из видео, которые сняли молодые люди, понятно, что несколько человек окружили мужчину и потребовали, чтобы он извинился на камеру.

— Че, будешь говорить че-нибудь? — обращается гость из культурной столицы к жителю села, и поясняет для будущих зрителей ролика: — Вот, как бы, живодер, который собаку повесил в этом, как его, как этот регион, че это называется? А, Житово. Извиниться перед жителями Рязанской области не хочешь? Извиняйся, давай.

— Извиняюсь, — послушался мужчина.

— Ты нормально скажи, я такой-то такой-то ... (непечатное слово).

— Я ... (фамилия) Сергей Константинович, извиняюсь за собаку.

— Ты щас ... (непечатное слово) если нормально не будешь извиняться за собаку, я тебе... (непечатное слово).

— Как еще извиниться?

— Я не хотел такого делать, больше такого не повторится, — подсказывают питерские ребята.

— Я не хотел такого делать, больше такого не повторится, — развел руками рязанец.

Напомним, повешенную собаку по кличке Барон нашли в селе Житово в конце октября. Оказалось, что местная жительница попросила соседа избавиться от надоевшего пса, а тот не нашел ничего лучше, как затянуть на шее животного петлю (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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