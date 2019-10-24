Любил, руки лизал, а его убили. Под Рязанью повесили пса по кличке Барон

24 Окт. 23:03 2019-10-24T23:05:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Житово Рыбновского района неизвестные повесили собаку. Об этом сообщает Служба по контролю за безнадзорными животными Рязани.

«Нет зверя на земле, страшнее человека. Сегодня к нам поступила информация, что под мостом в селе Житово повесили собаку. Позвонили в полицию. Но придя на место, обнаружили, что собаку уже кто-то снял», — говорится в сообщении.

В настоящее время по данному случаю есть свидетели и подозреваемый в убийстве собаки, но нет трупа животного.

Позже в комментариях одна из рязанских зоозащитниц сообщила, что пса звали Бароном.

«Несчастный Барон. Кто-то любил его, кто-то ненавидел. Избавились поздно вечером, втихаря. Он им надоел, лаял. Пес ее [хозяйку] любил, руки лизал. А она три раза настаивала на его отлове, обманывая надзорные органы пока они ее не послали. Вот и нашла способ избавится от него навсегда. Все бабульки сегодня плакали», — написала Ольга Зозулева.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

За розыск потерявшегося кота в Рязани объявили награду в 10 000 рублей

Хозяева животного обращаются за помощью к горожанам (подробнее).

От пушистого красавца по имени Нафаня сбежал хозяин

Сейчас котик находится у ветеринарных врачей, но это чудо ищет верного друга и дом (подробнее).

В Рязани от стаи разъяренных ворон спасли молодую неясыть

Один из прохожих отбил птицу и отдал орнитологам. Через неделю откормленная сова вернулась в естественную природу (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU