За ночь с улиц Рязани вывезли 2,5 тысячи кубометров снега
В ночь на 13 января сотрудники Дирекции благоустройства города вывезли с улиц Рязани более 2500 кубометров снега, сообщает пресс-служба горадминистрации. К ночным работам привлекали пять подрядных организаций.
Кроме того, благоустройщики израсходовали 73,5 кубометров пескосоляной смеси для посыпки дорог и тротуаров.
«Днем 13 января работы продолжатся. Во все районы города запланирован выход порядка 90 единиц спецтехники», — заверили в рязанской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU