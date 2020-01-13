За ночь с улиц Рязани вывезли 2,5 тысячи кубометров снега

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:57:51+03:00

Работы по расчистке дорог и тротуаров продолжатся в течении дня

Изменить размер текста: A A

В ночь на 13 января сотрудники Дирекции благоустройства города вывезли с улиц Рязани более 2500 кубометров снега, сообщает пресс-служба горадминистрации. К ночным работам привлекали пять подрядных организаций.

Кроме того, благоустройщики израсходовали 73,5 кубометров пескосоляной смеси для посыпки дорог и тротуаров.

«Днем 13 января работы продолжатся. Во все районы города запланирован выход порядка 90 единиц спецтехники», — заверили в рязанской администрации.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Зимы дождались! Десять самых снежных фотографий в рязанском Instagram

Полюбуйтесь прекрасными снимками и еще раз окунитесь в зимнюю сказку (подробнее).

Белая красота: рязанец на дрон снял снегопад в самом центре города

Квадрокоптер запечатлел занесенную снегом территорию кремля и церковь Спас-на-Яру (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- на электронную почту: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU