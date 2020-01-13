2020-01-13T10:57:51+03:00
Общество

За ночь с улиц Рязани вывезли 2,5 тысячи кубометров снега

Работы по расчистке дорог и тротуаров продолжатся в течении дня
Яков РЫКОВ
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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В ночь на 13 января сотрудники Дирекции благоустройства города вывезли с улиц Рязани более 2500 кубометров снега, сообщает пресс-служба горадминистрации. К ночным работам привлекали пять подрядных организаций.

Кроме того, благоустройщики израсходовали 73,5 кубометров пескосоляной смеси для посыпки дорог и тротуаров.

«Днем 13 января работы продолжатся. Во все районы города запланирован выход порядка 90 единиц спецтехники», — заверили в рязанской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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