Белая красота: рязанец на дрон снял снегопад в самом центре города
Рязанец с ником gholamreza.saai39 выложил в Instagrm видео по-настоящему первого снегопада, которое снимал с помощью квадрокоптера. Судя по кадрам, место съемки – территория Рязанского кремля, возле памятника Есенина и церкви Спас-на-Яру.
«Сегодняшний снегопад отдувался за ползимы», — так мужчина подписал свое видео.
Напомним, 11 января территорию практически всей Рязанской области накрыло снегом. Управлению регионального МЧС пришлось выпустить метеопредупреждение. Такого количество снежных осадков не было с начала зимы.
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ИСТОЧНИК KP.RU