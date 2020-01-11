11 Янв. 2020 2020-01-11T23:20:11+03:00

Белая красота: рязанец на дрон снял снегопад в самом центре города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Рязанец с ником gholamreza.saai39 выложил в Instagrm видео по-настоящему первого снегопада, которое снимал с помощью квадрокоптера. Судя по кадрам, место съемки – территория Рязанского кремля, возле памятника Есенина и церкви Спас-на-Яру.

«Сегодняшний снегопад отдувался за ползимы», — так мужчина подписал свое видео.

Напомним, 11 января территорию практически всей Рязанской области накрыло снегом. Управлению регионального МЧС пришлось выпустить метеопредупреждение. Такого количество снежных осадков не было с начала зимы.

gholamreza.saai39 Рязанец снял на дрон первый настоящий снегопад в эту зиму

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ИСТОЧНИК KP.RU