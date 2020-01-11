МЧС: в ближайшие часы Рязань накроет снегом

11 Янв. 2020 2020-01-11T12:30:49+03:00

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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие три часа в Рязанской области ожидаются снег, переходящий в мокрый снег.

Кроме того, местами возможен туман с видимостью 300-800 метров и менее. Ожидаются также гололед и на дорогах гололедица.

По информации УМЧС России по Рязанской области, непогода сохранится до конца суток 11 января.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/754070" frameborder="0"></iframe> Снег в Рязани.

Специалисты ведомства напоминают рязанцам о простых правилах безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями;

- ограничить время нахождения на улице;

- держать наготове электрический фонарь.

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ИСТОЧНИК KP.RU