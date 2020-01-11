МЧС: в ближайшие часы Рязань накроет снегом
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие три часа в Рязанской области ожидаются снег, переходящий в мокрый снег.
Кроме того, местами возможен туман с видимостью 300-800 метров и менее. Ожидаются также гололед и на дорогах гололедица.
По информации УМЧС России по Рязанской области, непогода сохранится до конца суток 11 января.
Снег в Рязани.
Специалисты ведомства напоминают рязанцам о простых правилах безопасности:
- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями;
- ограничить время нахождения на улице;
- держать наготове электрический фонарь.
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ИСТОЧНИК KP.RU