2020-01-11T12:30:49+03:00
Общество

МЧС: в ближайшие часы Рязань накроет снегом

Непогода сохранится до конца субботнего дня. Рязанцам необходимо соблюдать простые правила безопасности
Яков РЫКОВ
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МЧС: в ближайшие часы Рязань накроет снегом.МЧС: в ближайшие часы Рязань накроет снегом.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие три часа в Рязанской области ожидаются снег, переходящий в мокрый снег.

Кроме того, местами возможен туман с видимостью 300-800 метров и менее. Ожидаются также гололед и на дорогах гололедица.

По информации УМЧС России по Рязанской области, непогода сохранится до конца суток 11 января.

Снег в Рязани.

Специалисты ведомства напоминают рязанцам о простых правилах безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями;

- ограничить время нахождения на улице;

- держать наготове электрический фонарь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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