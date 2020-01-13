Зимы дождались! Десять самых снежных фотографий в рязанском Instagram

В минувшие выходные Рязанскую область наконец-то накрыло настоящим снегопадом. МЧС тут же напомнило рязанцам о простых правилах безопасности, в том числе советовало «ограничить время нахождения на улице». Но тщетно. Городские и сельские жители высыпали на улицы, будто боясь, что эта белая красота вот-вот исчезнет.

Взрослые и дети расчехлили лыжи, подоставали из загашников санки, «плюшки, ледянки и оккупировали все близлежащие парки и скверы, не забывая при этом снимать себя и все вокруг на смартфоны, а потом постить фоточки в Instagram.

«Комсомолка» поскроллила социальную сеть по рязанским хештегам и отобрала десять самых снежных, на наш взгляд фотографий, чтобы поделиться с нашими читателями. Любуйтесь и вы, зима – это прекрасно!

margarita.cks Зимний снежный лес

svetlanamalikova3551 Красота рязанская

romanblats Зима с высоты дрона

svetlana_myr Зима пожаловала

romanblats Зима с высоты дрона

kosmich62 Снежная Солотча

birukov.smm Я -папа! Звучит гордо?

afisharyazan Знак, снег, пешеход

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