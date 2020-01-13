2020-01-13T00:11:05+03:00
Общество

Зимы дождались! Десять самых снежных фотографий в рязанском Instagram

Полюбуйтесь прекрасными снимками и еще раз окунитесь в зимнюю сказку
Яков РЫКОВ
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Зимы дождались! Десять самых снежных фотографий в рязанском Instagram.Зимы дождались! Десять самых снежных фотографий в рязанском Instagram.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В минувшие выходные Рязанскую область наконец-то накрыло настоящим снегопадом. МЧС тут же напомнило рязанцам о простых правилах безопасности, в том числе советовало «ограничить время нахождения на улице». Но тщетно. Городские и сельские жители высыпали на улицы, будто боясь, что эта белая красота вот-вот исчезнет.

Взрослые и дети расчехлили лыжи, подоставали из загашников санки, «плюшки, ледянки и оккупировали все близлежащие парки и скверы, не забывая при этом снимать себя и все вокруг на смартфоны, а потом постить фоточки в Instagram.

«Комсомолка» поскроллила социальную сеть по рязанским хештегам и отобрала десять самых снежных, на наш взгляд фотографий, чтобы поделиться с нашими читателями. Любуйтесь и вы, зима – это прекрасно!

koziaikinasofiiakoziaikinasofiia
Ура, снег!
41 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
margarita.cksmargarita.cks
Зимний снежный лес
42 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
svetlanamalikova3551svetlanamalikova3551
Красота рязанская
13 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
romanblatsromanblats
Зима с высоты дрона
57 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
svetlana_myrsvetlana_myr
Зима пожаловала
119 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
romanblatsromanblats
Зима с высоты дрона
36 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
sapunova.sasapunova.sa
Дождались снега!
47 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
kosmich62kosmich62
Снежная Солотча
20 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
birukov.smmbirukov.smm
Я -папа! Звучит гордо?
94 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
afisharyazanafisharyazan
Знак, снег, пешеход
1168 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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