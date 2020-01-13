Зимы дождались! Десять самых снежных фотографий в рязанском Instagram
В минувшие выходные Рязанскую область наконец-то накрыло настоящим снегопадом. МЧС тут же напомнило рязанцам о простых правилах безопасности, в том числе советовало «ограничить время нахождения на улице». Но тщетно. Городские и сельские жители высыпали на улицы, будто боясь, что эта белая красота вот-вот исчезнет.
Взрослые и дети расчехлили лыжи, подоставали из загашников санки, «плюшки, ледянки и оккупировали все близлежащие парки и скверы, не забывая при этом снимать себя и все вокруг на смартфоны, а потом постить фоточки в Instagram.
«Комсомолка» поскроллила социальную сеть по рязанским хештегам и отобрала десять самых снежных, на наш взгляд фотографий, чтобы поделиться с нашими читателями. Любуйтесь и вы, зима – это прекрасно!
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ИСТОЧНИК KP.RU