Елена Сорокина отказала рязанцу в строительстве двухэтажного дома в Солотче
Рязанцу Юрию Шамраевскому все-таки отказали в строительстве дома на улице Лесной в поселке Солотча.
Напомним, 12 декабря специальная комиссия признала нецелесообразным давать разрешение на строительство, так как заявителем [Шамраевским] не соблюдены требования СанПиН в части разрыва от гаражей до жилых домов. Кроме того, в материалах, которые мужчина предоставил, не было расчета рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе (читать подробнее).
У рязанца оставалась слабая надежда на главу администрации Елену Сорокину, которой комиссия только рекомендовала отказать. Однако и тут Шамраевского ждала неудача, ему официально запретили строить двухэтажный дом в курортном поселке.
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ИСТОЧНИК KP.RU