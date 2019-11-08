Леса Солотчи продолжают распродавать

СЕГОДНЯ 07:41 2019-11-08T07:43:11+03:00

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«Кто тут недавно хвалился, что спас Солотчу от застройки? Настолько оборзели, что уже через Авито торгуют 258 га леса в Солотче под застройку многоэтажками (так и пишут в объявлении условно разрешенное строительство до 7 этажей). А че не до 27 тогда уж сразу?», - этот гневный пост появился в группе Новости Рязани ВКонтакте ближе к полуночи 7 ноября.

Согласно записи на сайте продаж, Елена Мясникова из агентства «Прайм Недвижимость» за значительный кусочек солотчинской природной красоты хочет 65 миллионов рублей. Вопрос о том, как это согласуется с тем, что Солотча входит в особо охраняемую зону «Есенинская Русь», в последнее время можно отнести скорее к риторическим.

Одновременно с тем, что местным жителям Рыбновского района не разрешают построить на законно купленных участках обычные дома, а уже построенные сносят по решению Рыбновского райсуда, в Солотче свободно распродаются земли под жилищное строительство.

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ИСТОЧНИК KP.RU