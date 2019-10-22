Захар Прилепин: Все безобразия, происходящие вокруг села Константиново, задевают меня лично

На днях в Рязань приезжал наш земляк знаменитый писатель Захар Прилепин. Цели своего визита он определил четко и емко: все то, что созидают рязанские «культурные активисты», он поддержит на всех уровнях. В этой связи подчеркнем: время приезда писателя и русского патриота совпало с подготовкой нами материала о рязанцах, ущемленных в своих правах проектом «Есенинская Русь». Как говорится, повезло.

«Сыну хочется, чтобы свой угол был»

За несколько дней до того как стало известно о визите, мы побывали в Рыбном и Рыбновском районе. Первым пунктом нашей поездки стала встреча с активистом Алексеем Шишовым – он уже длительное время борется за права тех, кого проект «Есенинская Русь» ограничил в правах и свободах. И не иначе!

Одна из них – многодетная мать Светлана Самсонова из Пощупова. То, как живут Самсоновы, полноценной жизнью назвать язык не поворачивается. Ютятся в крохотной двухкомнатной квартирке в типовой сельской двухэтажке. В одной из комнат постоянно находится свекровь, а в другой – чуть больше – живут пятеро (!). Это Светлана с мужем Александром, да трое сыновей – Кирилл, Сергей и Данила.

– Мы купили участок в 2015 году, чтобы хоть както улучшить жизненные условия детей – пусть они поживут почеловечески, отдали 300 тысяч – огромные для нас деньги, это компенсация за производственную травму мужа, – рассказывает молодая женщина, а у нее слезы текут. – Нам тогда, в 2015 году, никто при оформлении сделки даже не заикнулся о том, что разрешения на строительство мы не получим.

Светлана Самсонова: Все документы на участок оформлены, а построить дом не можем.Фото: Павел АВЕРИН

Но надо же было такому случиться, что земные пути Александра Самсонова и знаменитого писателя неведомым образом переплетутся. И тот, и другой воевали гдето рядом; оба – многодетные отцы. Вот только не повезло простому сельскому парню: целым и невредимым он вернулся с войны, а в мирной жизни его перемололо в дорожной аварии. Поэтому и льет горькие слезы его жена:

– Я же вижу, как ему тяжело. И физически, и морально: на огороде копает, а сам от боли морщится. Поэтому стараюсь всю домашнюю работу выполнять сама.

Старшему сыну Даниле – 15 лет. По сельским меркам – уже мужик. Мы побывали на участке, купленном Самсоновыми. Молодые деревца, что успели там вырасти, аккуратно подрублены, трава скошена.

– Это Данила тут занимается. Он взрослый, уже все понимает, видно, что хочется ему, чтобы свой угол был, – и по щекам матери снова потекли слезы.

Но они вряд ли тронут сердца тех, кто на проекте «Есенинская Русь» пытается заработать себе политический капитал. Да и не только.

– Считаю, что технический регламент на строительство не принимают по вполне понятным причинам, – заявил один из тех, с кем мы в тот день беседовали. – Специально выжидают, когда люди плюнут, да и начнут эти участки продавать. За бесценок. Вот тогда и появятся сначала те, кто их скупит, а потом и регламент на строительство примут. И участки потом простой народ уже не укупит – цены взлетят, земля в Рыбновском районе дорогая.

А вот Захар Прилепин вник в проблему именно этой семьи:

– Мы все вопросы будем аккуратно разрешать. Ведь есть люди, которые прошли Чечню, а есть совсем другие – и мы умеем это разделять. Нам понятно, что все согласования должны быть минимизированы, поверьте, этим вопросом занимаемся вплотную.

«Я буду работать, а не числиться, как некоторые»

– Естественно, я не мог обойти стороной свою собственную родину, – признается Прилепин. – Для меня близок город Скопин, где я родился и вырос, и Константиново – родина великого поэта, которого люблю всю жизнь. Я только что закончил книгу весом в килограмм с биографией Есенина, поэтому все безобразия, происходящие вокруг Константинова, меня задевают лично.

Мы договорились о прямой связи с Захаром, который не приемлет добавления с пиететом к его имени отчества. Конечно же, эту статью он увидит в первую очередь. Думаем, что она будет не единственная.

– По Константинову – очень сложная проблема, и мы занимаемся ей, – уверил Захар. – Есть такое понятие как «гений места». Когда приезжаешь в Константиново, понимаешь, что Есенин должен был родиться именно здесь и нигде больше – потому что все здесь вопиет о том, что это место рождения великой поэзии. И поэтому я с натуральной болью и большим раздражением реагирую на желание некоторых слишком обеспеченных людей заползти с ногами в колыбель русского поэта. С другой стороны – людям согласования навешали, что они гвоздь не могут вбить. Конечно, мы это тоже будем учитывать.

А пока адвокат Олеся Мокина, которая и стала отправной точкой нашего журналистского расследования, защищает в Верховном суде права тех, кто не может построиться или тех, кого решение Рыбновского районного суда вынуждает снести уже построенное здание.

Мы будем пристально следить за происходящими процессами. Теперь уже не одни, а вместе с нашим земляком Захаром Прилепиным.

ОФИЦИАЛЬНО

Если ктолибо из наших читателей захочет более подробно ознакомиться с объектом культурного наследия «Есенинская Русь», мы предлагаем обратиться к Приказу Минкультуры России от 17.09.2015 № 2431 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Есенинская Русь – место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А. Есенина» (Рязанская область, Рыбновский район, Рязанский район, г. Рязань) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в качестве объекта культурного наследия федерального значения и утверждении границ его территории» (вместе со «Схемой границ территории объекта»). Он зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 года за № 38989.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Захар Прилепин родился 7 июля 1975 года в селе Ильинка Рязанской области. При рождении мальчика назвали Евгением. Семья Прилепиных была небогатая: отец Николай работал в школе учителем истории, а мать Татьяна – медсестрой в больнице. В 1986 году перебрались в городок Дзержинск Нижегородской области, где получили квартиру. Мать работала на химзаводе «корунд», а отец много и часто болел. Вскоре его не стало. Сын с 16 лет брался за любую работу, часто подрабатывал грузчиком.

В 1994 году Прилепин был призван в армию. Вернувшись, юноша поступил в школу милиции, а затем несколько лет прослужил в ОМОНе. Одновременно учился на филфаке Нижегородского университета, но окончить его не успел. В 1996м был отправлен в Чечню, а потом в Дагестан. Там он и взял себе позывной «Захар».

В 1999 году окончил Нижегородский университет, ушел из милиции. Стал журналистом, а вскоре главным редактором газеты «Дело». Как писатель Захар Прилепин известен с 2005 года – роман «Патологии» о чеченской войне широко обсуждался критиками и общественностью.

Помимо писательства, Захар Прилепин известен как блогер, музыкант и автор передач на ТВ. Окончил Школу публичной политики. Женат, отец четверых детей. Несколько раз лично встречался с президентом Владимиром Путиным.