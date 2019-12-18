Комиссия не дала добро рязанцу на строительство в Солотче двухэтажного дома

СЕГОДНЯ 06:37 2019-12-18T06:54:48+03:00

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По итогам публичных слушаний, которые прошли 12 декабря, специальная комиссия признала нецелесообразным давать разрешение рязанцу Юрию Шамраевскому на строительство дома на улице Лесной в поселке Солотча. Главе администрации Рязани Елене Сорокиной рекомендовано отказать в предоставлении Шамраевскому разрешения на «условно разрешенный вид использования земельного участка – жилые здания разных типов».

Комиссия установила, что земельный участок на улице Лесной, общей площадью 1285 кв. метров, принадлежит на праве собственности Шамраевскому Разрешенное использование - для обслуживания склада.

В соответствии с Генеральным планом Рязани, в части территории микрорайона Солотча, этот земельный участок расположен в зоне прочих обслуживающих и деловых объектов. На расстоянии 15 метров от границ участка расположен гаражный комплекс.

Не соблюдены требования СанПиН в части разрыва от гаражей до жилых домов. В материалах, представленных заявителем, отсутствует расчет рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе.

Кроме того, в непосредственной близости от участка проходит кабельная линия электропередач 10 кВ. Единственная возможность подъезда к участку возможна только по территории монастырской рощи.

«Учитывая положения Генерального плана города о перспективах устойчивого развития города Рязани и, в частности, микрорайона Солотча в качестве рекреационного кластера, дальнейшее увеличение жилого фонда нецелесообразно», — говорится в заключении комиссии.

Напомним, Юрий Шамраевский хотел на указанном участке построить двухэтажный индивидуальный жилой дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU