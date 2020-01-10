В Рязани возобновляют работу ярмарки выходного дня

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:29:55+03:00

В Рязани возобновляют работу по выходным ярмарки выходного дня. Фото: Евгения ГУСЕВА

Приобрести сельскохозяйственные продукты от местных производителей можно на четырех площадках [адреса]

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С 11 января в Рязани возобновят работу ярмарки выходного дня, сообщает региональное министерство сельского хозяйства. Расположатся ярмарки на следующих площадках:

- у Центрального рынка на улице Пролетарской;

- перед ЦНТИ на улице Крупской;

- у КДЦ «Октябрь» на улице Новоселов;

- у ТЦ «КИТ» на улице Станкозаводской.

Напомним, участниками ярмарок выходного дня могут стать сельскохозяйственные предприятия, организации пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятия торговли и общественного питания Рязанской области. Кроме того, со своим товаром могут приезжать все, кто выращивает овощи и фрукты.

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ИСТОЧНИК KP.RU