В Рязани возобновляют работу ярмарки выходного дня
С 11 января в Рязани возобновят работу ярмарки выходного дня, сообщает региональное министерство сельского хозяйства. Расположатся ярмарки на следующих площадках:
- у Центрального рынка на улице Пролетарской;
- перед ЦНТИ на улице Крупской;
- у КДЦ «Октябрь» на улице Новоселов;
- у ТЦ «КИТ» на улице Станкозаводской.
Напомним, участниками ярмарок выходного дня могут стать сельскохозяйственные предприятия, организации пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятия торговли и общественного питания Рязанской области. Кроме того, со своим товаром могут приезжать все, кто выращивает овощи и фрукты.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязани выберут лучшие заведения общепита в 2019 году
Всего на выбор рязанцам предлагают десятки кафе, баров, ресторанов, кофеен и пиццерий (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU