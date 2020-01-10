10 Янв. 2020 2020-01-10T06:25:46+03:00

В Рязани выберут лучшие заведения общепита в 2019 году.

Всего на выбор рязанцам предлагают десятки кафе, баров, ресторанов, кофеен и пиццерий

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В Рязани запустили голосование по выбору лучшего заведения города в 2019 году. Команда «Еда в Рязани» решила создать народный рейтинг, чтобы определить, какие представители местного общепита больше всего нравятся посетителям.

Чтобы сделать свой выбор, необходимо пройти по ссылке и заполнить анкету. Как говорят организаторы, только тогда мнение человека будет учитываться.

«Мы честно обещаем, что не будем использовать их [анкеты] в коммерческих целях или передавать третьим лицам. Они нужны исключительно для определения честности голосования, которое продлится до 31 января», — говорится в сообщении.

Рязанцам предлагается выбрать заведение в следующих номинациях: «Лучший ресторан», «Лучшее кафе», «Лучший бар», «Вкусно и недорого», «Где самый вкусный кофе в городе?», «Лучшая доставка готовой еды», «Открытие года» и «Любимое место».

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ИСТОЧНИК KP.RU