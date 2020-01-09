2020-01-09T17:55:16+03:00
Происшествия

У рязанского гипермаркета деревянной балкой убило 24-летнего узбека

Мужчина во время погрузочных работ упал с грузовика, после этого на него сверху рухнула балка. Гражданин Узбекистана скончался до приезда медиков
Яков РЫКОВ
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У рязанского гипермаркета деревянной балкой убило 24-летнего узбека.У рязанского гипермаркета деревянной балкой убило 24-летнего узбека.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Следователи Московского МСО проводят доследственную проверку по факту гибели 24-летнего гражданина Узбекистана, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным, молодой человек занимался сдельной работой по погрузке деревянных балок в грузовик КамАЗ у одного из рязанских строительных гипермаркетов. Во время погрузки он поскользнулся и упал с автомобиля на землю. В это время с автомобиля на него упала одна из балок. От полученных травм головы мужчина скончался.

По результатам проверки следователи решат, возбуждать уголовное дело или нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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