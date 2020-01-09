В новогодние каникулы в рязанских лесах наловили охотников-нарушителей

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:56:41+03:00

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В новогодние каникулы охотинспекторы активно патрулировали леса региона – проверяли, соблюдаются ли правила охоты. В итоге только в первые дни праздников поймали сразу несколько нарушителей, сообщает пресс-служба министерства природопользования Рязанской области.

На свою охоту сотрудники отдела госохотнадзора вышли вместе с бойцами Росгвардии. В итоге только за 1-5 января поймали 7 нарушителей. Трое из них охотились в Скопинском охотхозяйстве, остальные в Райпольском (это Шацкий район), Шиловском и Касимовском хозяйствах. Еще одного обнаружили в охотугодьях Ермишинского района.

Среди нарушений: катание по угодьям на механических транспортных средствах, неправильная перевозка оружия, отсутствие необходимого разрешения либо путевки.

По всем фактам возбуждены административные дела. Нарушителям грозят штрафы и лишение права на охоту на срок до 2 лет. Кроме того, инспекторы изъяли две единицы оружия.

Минприродопользования предупреждает: рейды в лесах региона продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU