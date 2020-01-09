Турнир «Люблю папу, маму и хоккей» пройдет в Рязани 11 января

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:19:36+03:00

Первый подобный спортивный фестиваль состоится на ледовой площадке в Лесопарке

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Состав команды – три человека. К участию приглашаются дети в возрасте от 6 лет, а также родители, не имеющие противопоказаний к занятиям спортом. Каждый участник должен быть экипирован клюшкой, коньками и шлемом. Если экипировки нет – организаторы выдадут, кроме вратарской – в играх используется облегченная шайба.

Каждый игрок должен иметь при себе удостоверение личности (паспорт, ученический билет или свидетельство о рождении), а также допуск врача. Игры проводятся по олимпийской системе. Именно об этом напоминает сайт горадминистрации.

И еще одна особенность. Участники будут поделены на 4 дивизиона.

1. Дивизион «Спортивные школы» – состав команды: 3 мальчика в возрасте 10-12 лет (2007-2009 гг. рождения), являющиеся воспитанниками спортивных школ;

2. Дивизион «Спортивная семья» – состав команды: 1 или 2 ребенка (воспитанники спортивных школ) в возрасте от 6 до 15 лет, 1 или 2 родителя (папа или мама, бабушка или дедушка)

3. Дивизион «Семейный» – состав команды: 1 или 2 ребенка в возрасте от 6 до 15 лет, 1 или 2 родителя (папа или мама, бабушка или дедушка)

4. Дивизион «В валенках» – состав команды: 1 или 2 ребенка в возрасте от 6 до 15 лет, 1 или 2 родителя (папа или мама, бабушка или дедушка) – основное условие дивизиона – играть в валенках.

Все подробности для участия в турнире можно узнать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU