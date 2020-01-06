«Рязанский валенок» состоялся 5 января в Лесопарке
Открыла зажигательное шоу глава администрации города Рязани Елена Сорокина. Не утомляя гостей и участников официальной частью, градоначальник дала старт многочисленным народным состязаниям. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
В «Рязанском валенке» 16 дружин, а среди них были представители Подмосковья, сразились в разнообразных соревнованиях, где показали не только высокую спортивную подготовку, но и сообразительность.
Гости из Подмосковья. Фото: сайт гоадминистрациию
Организаторы подготовили различные конкурсы: метание валенка с руки и с ноги, а также дефиле в валенках. В соревнованиях «Слетающие валенки» приняли участие 16 человек. Победителем стал Дмитрий Колесников, второе место занял Алексей Макаров, третье место – у Романа Мартынюка.
В общем зачете 3 место заняла дружина «Сборная Есенина»; второе место поделили дружины «Котлеты по-рязански» и «Не везет». Победители – команда «Рязань крепеж».
Оригинал. Фото:сайт горадминистрации.
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