«Рязанский валенок» состоялся 5 января в Лесопарке

6 Янв. 2020 2020-01-06T13:15:43+03:00

Его провели по аналогу одноименного фестиваля, который проходит в Спас-Клепиках в феврале уже двадцать лет подряд

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Открыла зажигательное шоу глава администрации города Рязани Елена Сорокина. Не утомляя гостей и участников официальной частью, градоначальник дала старт многочисленным народным состязаниям. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В «Рязанском валенке» 16 дружин, а среди них были представители Подмосковья, сразились в разнообразных соревнованиях, где показали не только высокую спортивную подготовку, но и сообразительность.

Гости из Подмосковья. Фото: сайт гоадминистрациию

Организаторы подготовили различные конкурсы: метание валенка с руки и с ноги, а также дефиле в валенках. В соревнованиях «Слетающие валенки» приняли участие 16 человек. Победителем стал Дмитрий Колесников, второе место занял Алексей Макаров, третье место – у Романа Мартынюка.

В общем зачете 3 место заняла дружина «Сборная Есенина»; второе место поделили дружины «Котлеты по-рязански» и «Не везет». Победители – команда «Рязань крепеж».

Оригинал. Фото:сайт горадминистрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU