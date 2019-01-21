2019-01-21T12:46:11+03:00
Спорт

В Рязани сыграли в ретро-хоккей – в валенках

На ледовой площадке Лыбедского бульвара турнир прошел уже в третий раз
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Вспоминая детство... Фото: пресс-служба адм. РязаниВспоминая детство... Фото: пресс-служба адм. Рязани
Изменить размер текста:

III городской турнир по хоккею в валенках прошел в воскресенье, 20 января, на ледовой площадке Лыбедского бульвара. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В турнире смогли принять участие все, достигшие совершеннолетия. В состав восьми команд-участниц входили по девять человек. Это вратарь, 4 основных и 4 запасных игрока. Возрастной диапазон хоккеистов составил от 20 до 35 лет. Играли теннисным мячом, так что травмы игроки не получили. Болельщиками стали более трехсот рязанцев – взрослых и детей. Для них работала палатка обогрева и полевая кухня с солдатской кашей и чаем.

- Замечательно, что русские традиции продолжают жить среди жителей нашего города. Хоккей в валенках напоминает нам детство, – понастольгировала начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Марина Кащеева.

Любители активного отдыха приняли участие в метании валенка, эстафетах «Хоккей с мячом – забей в ворота» и «Плюшки наперегонки». Без подарков не остался практически никто. А победителем турнира по хоккею в валенках стала команда «Никуличи-1».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк перечислил деньги рязанца другому клиенту и притворился, будто так и надо
Из-за повреждений на двух рязанских путепроводах надолго закроют движение
Жителю Рязанской области, избившему женщину до смерти, вынесли приговор
На пожаре в рязанском селе погиб человек
Контролировать строительство обхода города Сасово приехал и.о. министра транспорта Рязанской области
На рязанской дороге перевернулась легковушка
Банк УРАЛСИБ предлагает накопительную карту «Копилка» и накопительный счет в долларах США
На рязанском участке М5 «Урал» после столкновения с фурой пострадал ребенок
Житель рязанской глубинки погиб, катаясь в поле на снегоходе
Рязанец, отнявший жизнь у знакомого, избежал лишения свободы
В Рязани объявили об исчезновении 51-летнего мужчины
Девятилетнюю рязанку похитили в ее день рождения и увезли в Якутию
Оператор объяснил списание 23 рублей в рязанских маршрутках со скидкой
Жителей Рязанской области предупредили об усилении ветра и метели
В ночном пожаре в Рязанской области сгорел техцентр
Пятерых рязанских нелегалов отправили восвояси
Полицейские угомонили четверых рязанцев, угрожавших людям убийством
Крещенские купания в Рязанской области прошли без ЧП
ХК «Рязань» уверенно вел в Китае, но решил пощекотать нервы болельщикам и тренеру
На трассе М5 «Урал» в Рязани восстановили движение после серьезной аварии
На северо-западе Рязани завершают разбор конструкций рынка «Канищево»
Из-за серьезного ДТП на трассе М5 «Урал» в Рязани организовано реверсивное движение
В авто рязанца найден 1 грамм, а в гараже еще 335 граммов наркотика
На въезде в Рязань столкнулись грузовик и шесть легковых автомобилей
В Рязанской области на 40 км сократили путь до райцентра Шилово