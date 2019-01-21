В Рязани сыграли в ретро-хоккей – в валенках

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-21T12:46:11+03:00

На ледовой площадке Лыбедского бульвара турнир прошел уже в третий раз

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III городской турнир по хоккею в валенках прошел в воскресенье, 20 января, на ледовой площадке Лыбедского бульвара. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В турнире смогли принять участие все, достигшие совершеннолетия. В состав восьми команд-участниц входили по девять человек. Это вратарь, 4 основных и 4 запасных игрока. Возрастной диапазон хоккеистов составил от 20 до 35 лет. Играли теннисным мячом, так что травмы игроки не получили. Болельщиками стали более трехсот рязанцев – взрослых и детей. Для них работала палатка обогрева и полевая кухня с солдатской кашей и чаем.

- Замечательно, что русские традиции продолжают жить среди жителей нашего города. Хоккей в валенках напоминает нам детство, – понастольгировала начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Марина Кащеева.

Любители активного отдыха приняли участие в метании валенка, эстафетах «Хоккей с мячом – забей в ворота» и «Плюшки наперегонки». Без подарков не остался практически никто. А победителем турнира по хоккею в валенках стала команда «Никуличи-1».