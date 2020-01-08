Появилось видео жесткого ДТП на проезде Яблочкова

8 Янв. 2020 2020-01-08T13:05:52+03:00

Как минимум один из водителей попытался «пролететь» перекресток на красный

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На канале «Дороги Рязани» появилось видео момента «рождественского» ДТП на проезде Яблочкова. Окончательно виновника определит полиция, однако на записи с установленной на дороге камеры видно, что один из автомобилей выехал на перекресток с улицы Зубковой на красный сигнал светофора. ВАЗ, который двигался со стороны НИТИ, в это время поворачивал налево - на улицу Тимуровцев.

Напомним, в результате ДТП в больницу доставили двух человек. Водитель иномарки, судя по опубликованным кадрам, серьезно не пострадал и покинул салон сразу после столкновения, отправившись ко второй машине.

Официальной информации от ГИБДД пока не поступало.

ДТП в Рязани ЖЕСТКИЕ КАНИКУЛЫ (пр-д Яблочкова - ул.Тимуровцев).Источник - www.youtube.com/channel/UC82syFSY3Ic2OID2QwSm1RQ

ИСТОЧНИК KP.RU