2020-01-08T11:16:22+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП на проезде Яблочкова

Вечером 7 января там столкнулись два легковых автомобиля
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Фото: vk.com/roadrzn62Фото: vk.com/roadrzn62
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Вечером 7 января на проезде Яблочкова случилось жесткое столкновение двух легковых автомобилей. Фотографии и видео с места ДТП опубликованы в сообществе «Дороги Рязани».

Как стало известно «Комсомолке», в результате аварии в ОКБ госпитализированы двое мужчин. Информация об их состоянии уточняется.

Отметим, что инцидент произошел около 19 часов в районе пересечения проезда Яблочкова, улицы Тимуровцев и улицы Зубковой.

ДТП на проезде Яблочкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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