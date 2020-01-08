Два человека пострадали в ДТП на проезде Яблочкова
Вечером 7 января там столкнулись два легковых автомобиля
Фото: vk.com/roadrzn62
Изменить размер текста:
Вечером 7 января на проезде Яблочкова случилось жесткое столкновение двух легковых автомобилей. Фотографии и видео с места ДТП опубликованы в сообществе «Дороги Рязани».
Как стало известно «Комсомолке», в результате аварии в ОКБ госпитализированы двое мужчин. Информация об их состоянии уточняется.
Отметим, что инцидент произошел около 19 часов в районе пересечения проезда Яблочкова, улицы Тимуровцев и улицы Зубковой.
ДТП на проезде Яблочкова.
ИСТОЧНИК KP.RU