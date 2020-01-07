2020-01-07T12:58:22+03:00
Общество

Первый новорожденный в этом году рязанец появился на свет после ДТП

Малыш родился ровнехонько в 1 час 1 минуту 1 января
Мария БЛИНОВА
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Все роды, случившиеся 1 числа, прошли благополучно.Все роды, случившиеся 1 числа, прошли благополучно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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1 января 2020 года в Рязанской области появились на свет полсотни малышей. Случилось это не всегда при благополучных обстоятельствах, но для всех младенцев все в итоге завершилось хорошо, выяснила ГТРК «Ока».

Так, первые в наступившем году роды прошли в перинатальном центре Рязани – сюда сразу после ДТП доставили молодую беременную женщину. Ее сын появился на свет ровно в 1 час 1 минуту нового года.

Спустя два часа родился первенец у рязанки Марии Синецкой, сына назвали Егором. Счастливый марафон продолжался, и в 10 утра родила жительница Спас-Клепиков Наталья Стрельцова. У нее уже есть 12-летний сын, который вместе со всей семьей с нетерпением ждал сестренку. Доктора обещали, что малышка появится на свет еще 29 декабря, но маленькая рязанка решила не спешить, и дождалась наступления 2020-го. Назвали девочку Машей.

Кстати, из 50 малышей, родившихся в регионе 1 числа, 30 появились на свет в Рязани, а 20 – в районах области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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