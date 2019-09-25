В Рязани выходили тройняшек, родившихся раньше срока

СЕГОДНЯ 09:17 2019-09-25T09:35:20+03:00

Чтобы преодолеть проблемы с желудочно-кишечным трактом, их кормили буквально по капелькам

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В Рязани в перинатальном центре готовят к выписке тройняшек, которые родились на три недели раньше срока. Аксинья, Есения и Мирослава появились на свет с весом 1600, 1800 и 1200 граммов, а теперь, проведя полтора месяца в палате интенсивной терапии, окрепли и весят примерно по 2,5 килограмма.

Малышкам не требовалась реанимация, но из-за дыхательной недостаточности и незрелости их состояние оценивалось как средней тяжести:

- В первую очередь, имелись проблемы с желудочно-кишечным трактом. Была снижена толерантность к энтеральным нагрузкам (то есть с трудом усваивалась пища – Ред.). Чтобы дать им [младенцам] возможность нормально питаться, пришлось попотеть – кормили буквально капельками, - сообщила журналистам телеканала «Город» заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Ирина Борисова.

Ангелина Фомина, мама новорожденных, рассказывает:

- Узнали, что будет тройня, в марте на первом скрининге. Мы были очень счастливы, особенно муж.

Кстати, девочки - не первые дети в семье, у них есть старший брат Матвей. Это вторая тройня в 2019-м (первая родилась в новогоднюю ночь) и 23-я в истории перинатального центра, то есть с 2011 года.

Выходили новорожденных тройняшек.Источник - http://gorod62.tv/

ИСТОЧНИК KP.RU