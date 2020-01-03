Испугались високосного года: девять рязанских пар женились 31 декабря
31 декабря девять рязанских пар зарегистрировали браки в только что открывшемся Дворце торжеств, сообщает ТКР.
Вместо марша Мендельсона для молодоженов играли песни группы АВВА и «В лесу родилась елочка». Новогоднее настроение во Дворце торжеств создавал музыкант Алексей Винограденко.
«Решение объединить два праздника в один – смелое, но обдуманное. У каждых жениха и невесты свои причины: некоторые же просто испугались високосного года – именно таким будет 2020 год», — говорится в сообщении.
31 декабря во Дворце торжеств.Накануне Нового года девять рязанских пар зарегистрировали брак
Напомним, Дворец торжеств в Рязани открыли 19 декабря. Располагается здание на месте бывшего кинотеатра «Москва» (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU