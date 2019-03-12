Все браки Рязани будут регистрировать в одном месте – новом Дворце торжеств

СЕГОДНЯ 17:38 2019-03-12T17:38:45+03:00

Сюда же переведут и остальную работу с населением

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Территориальные отделы ЗАГС Московского, Советского, Октябрьского и Железнодорожного районов облцентра, Дом торжеств и отдел по Рязанскому району планируют объединить. Все услуги будут предоставлять в новом Дворце торжеств, под который сейчас реанимируют бывший кинотеатр «Москва».

Места в двухэтажном здании предостаточно, потому и решено объединить отделы и вместе с регистрацией браков предоставлять здесь и прочие услуги – в едином Центре приема граждан.

Пока территориальные отделы работают по определенным дням и часам. И не всегда одинаковым. В едином же Центре регистрировать акты гражданского состояния и выдавать документы планируют шесть дней в неделю: с понедельника по субботу – с 9.00 до 18.00.

Принимать население по электронной очереди будут одновременно в 10 окнах. Здесь же установят терминалы для оплаты госпошлины и инфоматы для получения ответов на стандартные вопросы.

Браки будут регистрировать тоже ежедневно – как в торжественном, так и в обычном формате. Для посетителей обещают сделать удобную парковку.

Напомним, после окончания срока аренды муниципалитет выселил из бывшего кинотеатра «Москва» Арт-клуб «Планетарий»: концерты в перестроенном кинозале шли в 1998-2009 и 2011-2016 годах. Подробный фотоотчет с руин самой известной концертной площадки города здесь.

Когда-то тут выступали легендарные рок-группы страны, теперь будут регистрировать браки: на месте бара сделают комнату для невесты, а ставить подписи молодожены будут аккурат над бывшей сценой.

ИСТОЧНИК KP.RU