В бывшем рязанском клубе «Планетарий» побывала первая экскурсия
Рязанские музыканты, когда-то выступавшие в клубе «Планетарий», зрители, ходившие туда на концерты, а также журналисты, бравшие там интервью у звезд, посетили пустующее здание на Московском шоссе со своеобразной экскурсией.
Помещение, в котором располагался клуб, находится в собственности города РязаниФото: Владимир ФРОЛОВ
Гости осмотрели зрительный зал, где уже нет почти всех столиков и более половины кресел. Из хозяйственных помещений вывезли все оборудование, в кабинетах администрации остались лишь голые стены, оклеенные афишами.
В бывшем баре за принесенной с собой бутылкой минеральной воды «Есеентуки № 4» музыканты и зрители вспомнили недавнее прошлое.
Воспоминания о прошлом с бутылкой минеральной воды «Ессентуки»Фото: Владимир ФРОЛОВ
Рок-клуб «Планетарий» появился в Рязани на базе бывшего кинотеатра «Москва», который муниципалитет в 1996 году сдал в аренду на 20 лет. Концерты в перестроенном кинозале шли в 1998-2009 и 2011-2016 годах.
Гардероб, в котором порой не хватало вешалок для одежды зрителейФото: Владимир ФРОЛОВ
На сцене «Планетария» выступали Борис Гребенщиков, Земфира, Михаил Боярский, группы «Аквариум», «Крематорий», «Ария», «Алиса», «Король и Шут», «Мумий Тролль», «Rage», Стив Вай и многие другие.
От кинотеатра «Москва» на первом этаже осталась надпись на стенеФото: Владимир ФРОЛОВ
В 2018 году бывшее здание клуба решили реконструировать для размещения отдела ЗАГС, но ремонтные работы пока не начались.
В бывшем кабинете арт-директора на стенах сохранились исторические афишиФото: Владимир ФРОЛОВ
В зрительном зале на стенах еще можно рассмотреть старые рекламные афишиФото: Владимир ФРОЛОВ
Экскурсанты «Планетария» вспоминают, как они выступали на этой сцене.Фото: Владимир ФРОЛОВ