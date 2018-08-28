В бывшем рязанском клубе «Планетарий» побывала первая экскурсия

СЕГОДНЯ 13:51 2018-08-28T13:57:12+03:00

Всего несколько лет назад в этом зале стояло много столиков Фото: Владимир ФРОЛОВ

Здание на Московском шоссе, в котором проходили концерты рок-звезд, пустует уже более двух лет

Изменить размер текста: A A

Рязанские музыканты, когда-то выступавшие в клубе «Планетарий», зрители, ходившие туда на концерты, а также журналисты, бравшие там интервью у звезд, посетили пустующее здание на Московском шоссе со своеобразной экскурсией.

Помещение, в котором располагался клуб, находится в собственности города РязаниФото: Владимир ФРОЛОВ

Гости осмотрели зрительный зал, где уже нет почти всех столиков и более половины кресел. Из хозяйственных помещений вывезли все оборудование, в кабинетах администрации остались лишь голые стены, оклеенные афишами.

В бывшем баре за принесенной с собой бутылкой минеральной воды «Есеентуки № 4» музыканты и зрители вспомнили недавнее прошлое.

Воспоминания о прошлом с бутылкой минеральной воды «Ессентуки»Фото: Владимир ФРОЛОВ

Рок-клуб «Планетарий» появился в Рязани на базе бывшего кинотеатра «Москва», который муниципалитет в 1996 году сдал в аренду на 20 лет. Концерты в перестроенном кинозале шли в 1998-2009 и 2011-2016 годах.

Гардероб, в котором порой не хватало вешалок для одежды зрителейФото: Владимир ФРОЛОВ

На сцене «Планетария» выступали Борис Гребенщиков, Земфира, Михаил Боярский, группы «Аквариум», «Крематорий», «Ария», «Алиса», «Король и Шут», «Мумий Тролль», «Rage», Стив Вай и многие другие.

От кинотеатра «Москва» на первом этаже осталась надпись на стенеФото: Владимир ФРОЛОВ

В 2018 году бывшее здание клуба решили реконструировать для размещения отдела ЗАГС, но ремонтные работы пока не начались.

В бывшем кабинете арт-директора на стенах сохранились исторические афишиФото: Владимир ФРОЛОВ

В зрительном зале на стенах еще можно рассмотреть старые рекламные афишиФото: Владимир ФРОЛОВ