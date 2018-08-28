2018-08-28T13:57:12+03:00
Звезды

В бывшем рязанском клубе «Планетарий» побывала первая экскурсия

Здание на Московском шоссе, в котором проходили концерты рок-звезд, пустует уже более двух лет
Валерий КОТОВ
Поделиться:
Всего несколько лет назад в этом зале стояло много столиковВсего несколько лет назад в этом зале стояло много столиковФото: Владимир ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Рязанские музыканты, когда-то выступавшие в клубе «Планетарий», зрители, ходившие туда на концерты, а также журналисты, бравшие там интервью у звезд, посетили пустующее здание на Московском шоссе со своеобразной экскурсией.

Помещение, в котором располагался клуб, находится в собственности города Рязани Фото: Владимир ФРОЛОВ

Помещение, в котором располагался клуб, находится в собственности города РязаниФото: Владимир ФРОЛОВ

Гости осмотрели зрительный зал, где уже нет почти всех столиков и более половины кресел. Из хозяйственных помещений вывезли все оборудование, в кабинетах администрации остались лишь голые стены, оклеенные афишами.

В бывшем баре за принесенной с собой бутылкой минеральной воды «Есеентуки № 4» музыканты и зрители вспомнили недавнее прошлое.

Воспоминания о прошлом с бутылкой минеральной воды «Ессентуки» Фото: Владимир ФРОЛОВ

Воспоминания о прошлом с бутылкой минеральной воды «Ессентуки»Фото: Владимир ФРОЛОВ

Рок-клуб «Планетарий» появился в Рязани на базе бывшего кинотеатра «Москва», который муниципалитет в 1996 году сдал в аренду на 20 лет. Концерты в перестроенном кинозале шли в 1998-2009 и 2011-2016 годах.

Гардероб, в котором порой не хватало вешалок для одежды зрителей Фото: Владимир ФРОЛОВ

Гардероб, в котором порой не хватало вешалок для одежды зрителейФото: Владимир ФРОЛОВ

На сцене «Планетария» выступали Борис Гребенщиков, Земфира, Михаил Боярский, группы «Аквариум», «Крематорий», «Ария», «Алиса», «Король и Шут», «Мумий Тролль», «Rage», Стив Вай и многие другие.

От кинотеатра «Москва» на первом этаже осталась надпись на стене Фото: Владимир ФРОЛОВ

От кинотеатра «Москва» на первом этаже осталась надпись на стенеФото: Владимир ФРОЛОВ

В 2018 году бывшее здание клуба решили реконструировать для размещения отдела ЗАГС, но ремонтные работы пока не начались.

В бывшем кабинете арт-директора на стенах сохранились исторические афиши Фото: Владимир ФРОЛОВ

В бывшем кабинете арт-директора на стенах сохранились исторические афишиФото: Владимир ФРОЛОВ

В зрительном зале на стенах еще можно рассмотреть старые рекламные афиши Фото: Владимир ФРОЛОВ

В зрительном зале на стенах еще можно рассмотреть старые рекламные афишиФото: Владимир ФРОЛОВ

Экскурсанты «Планетария» вспоминают, как они выступали на этой сцене. Фото: Владимир ФРОЛОВ

Экскурсанты «Планетария» вспоминают, как они выступали на этой сцене.Фото: Владимир ФРОЛОВ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Вдова Еременко-старшего: Николай не поддался современному культу вещизма
Народная артистка Беларуси Галина Орлова трепетно хранит память о муже и сыне. Она рассказала о главном таланте актера, о том, каким был самый важный праздник в семье и о клубе театральных рыбаков
День рождения Чебурашки: Национальный символ, найденный в апельсинах
Ушедший совсем недавно Эдуард Успенский, сам выбрал дату для официального праздника - 20 августа 1966 года издательство «Детская литература» опубликовало его книгу «Крокодил Гена и его друзья» [видео]
Новости 24
В Рязанской области ограбили ветерана Великой Отечественной войны
На месте страшного ДТП в Рязанской области организовали реверсивное движение
Прыгавший по лежащему человеку рязанец отделался условным сроком
Дело о взятках в рязанском министерстве автомобильных дорог дошло до суда
На рязанской трассе грузовик снес дорожных рабочих и загорелся
Школьники из рязанской глубинки отказались от традиционных букетов на 1 сентября
В Рязани осудили банду серийных угонщиков велосипедов
На прививку становись: в Рязанской области стартует вакцинация от гриппа
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-15 крупнейших банков на рынке потребительского кредитования
В Рязани выпускницу университета изнасиловал и ограбил ВИЧ-инфицированный рецидивист
Отопление в новое здание рязанской БСМП пустят уже в сентябре
Рязанское медучреждение не смогло оспорить решение по делу о врачебной ошибке
Школьное меню в Рязани станет разнообразнее
В рязанском поселке Милославское открыли новую универсальную спортплощадку
Двое рязанцев завоевали золото чемпионата мира по воздухоплаванию в составе сборной России
В рязанском селе Панино открыли отремонтированный ФАП
Рязанские власти призвали УК быстрее реагировать на жалобы горожан
Жара в Рязанской области сохранится и во вторник
Рязанский митрополит сделал серию фото туманного Касимова
На пожаре в рязанском райцентре погибли домашние животные
Под Рязанью сгорел дом многодетной семьи
Рязанец сначала помог попавшей в ДТП знакомой, а затем стал ее шантажировать
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 самых удобных и выгодных сервисов онлайн-переводов для физических лиц
Рязанские поисковики ищут добровольцев для выезда в лес
Нетрезвый рязанец посадил в машину ребенка и попал в ДТП
В рязанском райцентре определили победительницу конкурса «Мисс Рыбное-2018»
В рязанском поселке Октябрьский ВАЗ сбил девочку-пешехода