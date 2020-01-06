2020-01-06T19:39:14+03:00
Общество

На свалку Касимова выбросили козлов, завернутых в крафт-пакеты

Очевидцы предполагают, что животные могут быть подвержены инфекции
Иван АНТОНОВ
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Явно не дикий зверь. Фото; "Типичный Касимов".Явно не дикий зверь. Фото; "Типичный Касимов".
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На фото страницы «ТИПИЧНЫЙ КАСИМОВ» около 15 часов 5 января появилось фото, на котором с трудом можно рассмотреть, но внятно прочитать о том, что на помойку микрорайона Сиверка выброшены козлы.

Судя по написанному, человек четко понимает, о чем говорит. Комментаторы поста его поддерживают: «Какой кошмар. Обалдели что ли. Они ведь не от переедания сдохли, наверное, а от болезни. Это ж опасно! Ну что за люди. Ну не можете закопать, ну вывезли бы и сожгли. Совсем что ли опухли-в черте города выкинули трупы животных».

Другие призывают вмешаться в этот процесс власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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