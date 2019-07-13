В Михайловском районе неизвестное существо порезало собак, кроликов и козлят
В деревне Щеголево Михайловского района утром в субботу, 13 июля, хозяин одного из домовладений увидел в своем дворе разорванные тушки кроликов…
Ночью к нему наведалось какое-то хищное животное, которое разворошило кроличьи клетки. Причем некоторые доски были вырваны вместе железными решетками. Кролики и дворовая собачка валялись мертвыми на земле. Повсюду были разбросаны куски шифера и осколки оконного стекла, закрывавшие кроличьи клетки.
Выяснилось, что подобные случаи отмечались и в других окрестных селах и деревня. В деревне Лужки, к примеру, чупакабра порезала козлят. По описаниям очевидцев, зверь-убийца похож на крупную кошку.
Также известно, что у одного из столичных дачников сбежала кошка африканской породы. Ее поиски пока результатов не дали.
ИСТОЧНИК KP.RU
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