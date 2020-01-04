2020-01-04T18:59:20+03:00
Происшествия

Рязанские полицейские отчитались о рейдах по ночным клубам

Попались пьяный водитель, 14-летняя девочка и еще 17 человек
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

4 января в рамках ночных рейдов по развлекательным заведениям Рязани сотрудники полиции задержали 17 граждан, «представляющих оперативный интерес». Фамилии 8 из них в итоге вписали в проколы об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Также люди в форме обнаружили, что в одном из клубов коротала время 14-летняя девочка, поэтому с матерью несовершеннолетней пришлось провести профилактическую беседу. Кроме того, силовики задержали отъезжающий от одного из баров автомобиль, за рулем которого, как оказалось, находился нетрезвый молодой человек.

Вместе с полицейскими из различных подразделений в рейдах участвовали специалисты Роспотребнадзора. Они выявили немаркированную табачную продукцию и напитки с истекшим сроком годности.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани полиция провела рейд по барам и ночным клубам

За ночь силовики посетили несколько развлекательных заведений областного центра (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава администрации Рязани поручила лучше убирать улицы
Рязанские полицейские отчитались о рейдах по ночным клубам
Зимнюю Рязань озарит фестиваль огня и света
О музее Макса Фактора в Рязани рассказал федеральный телеканал
В Рязани полиция провела рейд по барам и ночным клубам
В Рязанской области задержали москвича за нарушение правил охоты
В Рязанской области ищут виновника смертельного ДТП
Надежный и без соплей: рязанка ищет 50-60-летнего мужчину своей мечты
В Рязани 4 января возможны снег и дождь
В Рязани 12-летняя девочка покончила жизнь самоубийством
Виноград спаси, пожалуйста! Рязанский пожарный опубликовал видео с трех пожаров
Испугались високосного года: девять рязанских пар женились 31 декабря
Под Рязанью обнаружили труп женщины, сбежавшей из наркодиспансера
Жители дома на Семчинской давно жаловались на работу лифта, который рухнул
Все арт-елки на Лыбедском бульваре обесточили
Два человека погибли на страшном пожаре в Канищеве
Рязанский лифт заскрежетал и рухнул: жители дома совершенно спокойны
В Касимовском районе авто врезались в ограждения и съезжали с трасс
Встреча Нового года в Рязани была показана на «Первом канале»