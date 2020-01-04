Рязанские полицейские отчитались о рейдах по ночным клубам

4 Янв. 2020 2020-01-04T18:59:20+03:00

Попались пьяный водитель, 14-летняя девочка и еще 17 человек

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4 января в рамках ночных рейдов по развлекательным заведениям Рязани сотрудники полиции задержали 17 граждан, «представляющих оперативный интерес». Фамилии 8 из них в итоге вписали в проколы об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Также люди в форме обнаружили, что в одном из клубов коротала время 14-летняя девочка, поэтому с матерью несовершеннолетней пришлось провести профилактическую беседу. Кроме того, силовики задержали отъезжающий от одного из баров автомобиль, за рулем которого, как оказалось, находился нетрезвый молодой человек.

Вместе с полицейскими из различных подразделений в рейдах участвовали специалисты Роспотребнадзора. Они выявили немаркированную табачную продукцию и напитки с истекшим сроком годности.

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ИСТОЧНИК KP.RU