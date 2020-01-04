В Рязани полиция провела рейд по барам и ночным клубам

4 Янв. 2020 2020-01-04T12:47:50+03:00

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В ночь на субботу 4 января полицейские провели рейдовые мероприятия, посетив несколько развлекательных заведений Рязани. В частности, силовики были замечены у бара GinMill'29 и у ночного клуба Deep.

Представителей правоохранительных органов интересовал целый спектр потенциальных нарушений - от соблюдения правил продажи спиртного до нахождения в развлекательных заведениях несовершеннолетних. О том, чем закончились проверки, и какие претензии в итоге возникли у людей в форме, в пресс-службе регионального УМВД пообещали сообщить позднее.

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Соответствующее сообщение размещено на сайте Avito (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU