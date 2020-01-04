Зимнюю Рязань озарит фестиваль огня и света
С 5 по 7 января в рамках проекта «Новогодняя столица России 2020» в Рязани пройдет фестиваль огня и света. Для одного из самых ярких праздничных событий выбрали две площадки, а именно территорию Рязанского кремля и Лыбедский бульвар, причем на каждой из них мероприятия будут проходить в одно и то же время - в 17.00 и 18.00 соответственно .
Так, 5 января на 17.00 запланировано световое шоу с музыкальным сопровождением на колокольне Рязанского кремля. Час спустя на Лыбедском бульваре лучшие российские коллективы покажут световые и огненные номера со сложными трюками и театральными элементами.
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ИСТОЧНИК KP.RU