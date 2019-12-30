Как провести длинные выходные в новогодней столице России

НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

1 января рязанцев приглашают на зимний цирковой «Балаган». Он пройдет на Лыбедском бульваре. Горожане встретятся с артистами цирка и творческих объединений Рязани, работающих в разных амплуа: гимнастами, клоунами, мимами, танцорами. Для ребятни подготовят анимационную программу. Начало в 15:00. Вход свободный. (0+).

2 января празднующих приглашают на зимний день ВДВ. Десантники подготовили немало интересного: команда КВН «Умные люди» будет шутить, ансамбль «Крылатая пехота» – петь главные песни ВДВ. Выступит и приглашенная звезда, но ее имя пока держат в секрете. Начало в 16:00. Вход свободный. (0+).

4 января на Лыбедском бульваре рязанцы встретятся со звездами ТНТ. В гости в новогоднюю столицу России приедут Стас Ярушин (КВН, сериалы «Универ», «СашаТаня») и Владимир Селиванов («Реальные пацаны»). Помимо телекарьеры, оба артиста ведут и музыкальную – вы услышите песни звезд ТНТ. Также пройдут конкурсы, будут работать интерактивные площадки, фотозоны. Начало в 17:00. Вход свободный. (0+).

С 5 по 7 января всех желающих приглашают на фестиваль огня и света. Он будет проходить на двух площадках – в Рязанском кремле (17:00) и на Лыбедском бульваре (18:00). Для участия в мероприятии в Рязань съедутся лучшие фаер-коллективы с разных уголков страны. Они подготовили театрализованные номера, в которых покажут сложные трюки со светом и цветом, лазерное шоу. Вход свободный. (0+).

В рождественский день в Рязани будут закрывать новогоднюю столицу. На сцене у Почтамта зрители увидят лучшие номера рязанских творческих коллективов, посвященные главным зимним праздникам. В программе: песни, танцы, художественное слово, классическая и современная музыка, встреча с новогодними персонажами, праздничное угощение. Начало концерта в 16:00. Вход свободный. (0+).

Главными площадками празднеств станут обе части Лыбедского бульвара, площадь Ленина, улица Почтовая и Лесопарк.

В Константинове на каникулах тоже будет, на что посмотреть. 3 января в 12:00 и 15:00 рязанцев и гостей города приглашают поучаствовать в театрализованной программе «Усадьба в свете Рождества». (0+).

В театрах Рязани главные зрители праздников – дети. В кукольном ребятню ждут на постановке «Были и небылицы новогодней столицы» (0+). В театре драмы юные зрители увидят представление «Три богатыря» (6+). В музыкальном театре ребят ждет мюзикл «Волшебный посох Деда Мороза» (0+). В театре на Соборной показывают «Зиму в Простоквашине» (0+), а в «Переходе» – музыкальную сказку «Новогодние приключения Маши и Вити» (6+). Помимо этого, 3 января в библиотеке имени Горького можно будет посмотреть новогодний песочный спектакль от театра «БРИМ» по сказке Бажова «Серебряное копытце». Билеты: 450 рублей. (6+).

Есть хорошие новости и для взрослых театралов. В драмтеатре со 2 января начнутся показы комедии «Новогодняя любовь» режиссера Арсения Кудри. Билеты: 350-700 рублей. (16+). А в театре на Соборной на каникулах можно посмотреть спектакль «Месье Мазюр». Билеты: 500 рублей. (16+). В МКЦ 3 января покажут трагикомедию «В поисках счастья». В ролях: Дмитрий Исаев, Анна Куклина и Максим Дрозд. Билеты: 900-2200. (16+). 5 января здесь представят комедию «Здравствуй, папа, Новый год». В ролях: Ольга Лифенцева, Александр Пашков, Сергей Рудзевич, Анатолий Васильев, Владимир Долинский, Андрей Леонов, Александр Семчев. Билеты: 1300-2500 рублей. (12+).

4 января в 12:00 и 15:00 в здесь представят постановку «Игра в свадьбу» этнографического театра «Звонница». (0+). 5 и 7 января в 15:00 и 17:00 пройдет театрализованная программа «Забежала Коляда на село» (0+). Вход на мероприятия свободный.

В М5 «МОЛЛ» на новогодних каникулах детские спектакли покажут бесплатно! 2 и 7 января ребятню ждут на постановке «Елкин дом» (0+), 3 января дети посмотрят «Иван Царевич: как кот и волк петь решили» (0+), а 5 января увидят «Как Иван Царевич будил Деда Мороза» (0+). Начало всех спектаклей в 13:30 и 16:00. Записываться заранее не нужно, просто приезжайте к указанному времени на театральную площадку рядом с магазином «Читай город». Помимо спектаклей, в зоне трех фонтанов торгового центра каждый день со 2 по 7 января с 15:00 до 17:00 все желающие смогут сфотографироваться с Дедом Морозом.

На протяжении новогодних каникул рязанцев и гостей города ждут в кинотеатрах. Там можно посмотреть драму о декабристах «Союз спасения» (12+), комедии «Холоп» (12+) и «Полицейский с Рублевки: новогодний беспредел 2» (12+), фантастику «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (16+), новогодний мультик «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+). Также на экраны выходит «Вторжение» Федора Бондарчука (12+), мюзикл «Кошки» (12+), и «Щенячий патруль: скорей спешим на помощь» для самых маленьких (0+).

ПРОБУЕМ И СОЗДАЕМ

В художественном музее со 2 по 5 января с 12:00 до 13:00 будет проходить мастер-класс «Сувенир из музея». Участие для детей стоит 100 рублей, для взрослых 200 рублей. 6 января здесь пройдет День народных промыслов. В полдень Татьяна Голованова познакомит гостей музея с выставкой «Гончарная сказка Скопина», а затем проведет гончарный мастер-класс. Стоимость: дети – 100 рублей, взрослые 200 рублей. (0+).

На каникулах рязанцев приглашают попробовать сделать что-то новое своими руками. В новогодней деревне в Лесопарке 2 января в 12:00, 13:00 и 14:00 пройдет мастер-класс «Картина из ниток». (0+). 3 января с 13:00 до 15:00 здесь научат создавать рождественскую звездочку. 4 января в 12:00, 13:00 и 14:00 вы можете поучаствовать в мастер-классе «Теплые кружки», а 5 января с 13:00 до 15:00 попробовать сделать сладкий сюрприз. Рукодельная программа новогодней деревни завершится 6 января. В 12:00, 13:00 и 14:00 в Лесопарке будут делать рождественских ангелов. Участие в мастер-классах бесплатное. (0+). Предварительно нужно записаться здесь: vk.com/lesopark62.

Со 2 по 6 января в новогодней деревне, где множество активностей нацелено на детей, пройдут рукодельные мастер-классы. Фото: vk.com/rzncitylife

В галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» 4 января в 12:00 пройдет мастер-класс по рисованию по мотивам произведений Владимира Зарубина – автора советских новогодних открыток. Стоимость участия 450 рублей. Запись по телефону 25-80-70. (6+).

В галерее пряников со 2 по 7 января в рамках программы «Сказочный Новый год» взрослых и детей научат расписывать пряники. Каждый заберет с мастер-класса готовый новогодний подарок. Также в программе квест и чаепитие. Стоимость участия 750 рублей. (0+).

3 января на Лыбедском бульваре пройдет фестиваль пряников и безалкогольного глинтвейна «ГлинтФест». На площадке дегустаций гости смогут попробовать согревающие напитки, выпечку от рязанских кондитерских и хлебозаводов, блюда мастер-шефов ведущих ресторанов города. В рамках мероприятия проведут конкурсы, мастер-классы, творческие коллективы представят свои номера. Начало в 16:00. (0+).

В музее истории рязанского леденца можно посетить мастер-классы по сахароварению и изготовлению символа Нового года или новогодней столицы для взрослых и детей. Стоимость: 150-650 рублей. Со 2 января музей работает с 10:00 до 18:00. (0+).

В М5 «МОЛЛ» 4 января с 12:00 до 14:00 все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению Снеговика из бумагопостика. Вход свободный. (0+).

5 января в творческом пространстве AchiE (ул. Некрасова, 20) пройдет мастер-класс по правополушарному рисованию «Золотой ангел» в технике золотая поталь-акрил. Стоимость участия 800-1000 рублей. Запись по телефону: 7 (905) 690-75-33.

УЗНАЕМ НОВОЕ

Рязанский кремль со 2 по 7 января организует автобусные экскурсии «Городская историческая среда». Начало в 12:00 и 15:00. Стоимость: 200 рублей (билеты в кассе музея). Экскурсоводы расскажут немало интересных фактов о городе и его достопримечательностях, выдающихся земляках. (0+).

В художественном музее 2-8 января в 14:00 пройдет экскурсия «Путешествие в зимнюю сказку». Взрослых и детей познакомят с шедеврами музея. (0+). Со 2 по 7 января детей с родителями приглашают на экскурсию «В мире сказочных образов». (0+). 6 января в 16:00 в музее расскажут о художниках земли Рязанской. Стоимость всех экскурсий для детей – 100 рублей, для взрослых – 200 рублей.

В музее традиций «Рязанские хоромы» в филармонии 7 января в 13:00, 15:00 и 17:00 в рамках программы «Пришли святки – веселись, ребятки» будут рассказывать, как праздновали Новый год, Рождество и Крещение в Рязанской губернии. Взрослые и дети узнают о гаданиях, обрядах, поколядуют, сыграют в старинную игру «Жгут». Участие бесплатное. (0+).

В библиотеке имени Горького в рамках программы «Новогодняя канитель» пройдет немало интересных мероприятий для детей и взрослых. 2 января в 12:00 здесь расскажут о русских играх и забавах от Рождества до Крещения. В некоторых из них можно будет поучаствовать. В 14:00 всех желающих пригласят на познавательную программу «Зимний калейдоскоп». 3 января в 12:00 гостей ждут на программе «У леса на опушке жила Зима в избушке». 4 января в 12:00 в библиотеке пройдут викторины «Ледяные сказки» и «Новогодняя река времени». В центре краеведения в полдень будут рассказывать про сказки земли Рязанской. 5 января в полдень по новогодним сказкам проведут викторину, а в 13:00 в библиотеке начнется парад книг. 6 января гостей «горьковки» пригласят отправиться в квест «Новогодние приключения в стране литературных героев». Старт в 12:00. Помимо этого, со 2 по 7 января горожане и гости региона могут поучаствовать в квесте «Посвящение в рязанцы». Начало в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00. Участие в мероприятиях библиотеки бесплатное. (0+).

ЧТО ПОСЛУШАТЬ?

Главным музыкальным событием новогодних каникул станут «Зимние дни джаза в Рязани». Они стартуют 4 января в «Фотодоме». В этот день в 18:00 откроется фотовыставка «Весь этот джаз» члена союза фотохудожников России Алексея Гольянова, затем начнется концерт трио Геннадия Филина. Вход свободный. (0+). 5 января в 16:00 рязанцев приглашают в музей истории молодежного движения на концерт джазового трио гитариста Олега Щеголева из Калуги. Билеты: 300 рублей. (0+). В «Фотодоме» в этот день будут смотреть музыкальное кино «Рэй» о джазмене Рэе Чарльзе. Начало в 18:00. Вход свободный. (12+). 7 января музыка будет звучать в гипермаркете «Глобус». С программой «Рождественский джаз» выступят музыкальный театр «Созвездие добра» и рязанская группа Feelin’s. Начало в 15:00. Вход свободный. (0+).

5 января рязанцев приглашают в филармонию на музыкальную сказку «Медной горы хозяйка» московского музыкального театра для детей и молодежи «Экспромт». Прозвучат русские народные песни и ария из оперы Мусоргского «Хованщина». Начало в 12:30 и 15:30. Билеты: 200-600 рублей. (0+). В этот же день в 17:00 в зале камерной музыки филармонии в рамках фестиваля «Концертный залп» представят программу «Рождественская звезда». Рязанцы послушают произведения Сергея Рахманинова и Антона Аренского.

В этот день впервые будет представлен цикл Дениса Шаповалова для хора и солирующей виолончели на стихи Афанасия Фета, Александра Блока, Сергея Есенина и других поэтов. Билеты: 200-400 рублей. (0+).

В центральной городской библиотеке имени Есенина (Первомайский проспект, 74/1) 8 января в 16:00 пройдет музыкально-поэтическая программа «Лирические звуки новолетия». Гости услышат поэзию Юрия Левитанского, музыку Кирилла Волжанина и художественное слово игумена Луки (Степанова). Вход свободный. (0+).

6 января в концертном зале филармонии с программой «К солнцу» выступит Валерия. Она исполнит свои лучшие хиты и новые песни. Билеты: 1700-4000 рублей. (12+). В Рождество на сцену поднимется Владимир Винокур. Народный артист представит лучшие номера в рамках юбилейного тура. Билеты: 1200-3000 рублей. (12+).

Первое крупное спортивное мероприятие новогодней столицы состоялось прямо на площади Ленина. Это был фестиваль "Катай, Рязань!". Фото: admrzn.ru

В клубе SVOBODA 3 января начнется HolidayCoverParty c группой «Баттерфляй». Антон Свиркин, Иван Ципорков и Михаил Крылов исполнят песни групп «Кино», «Пикник», «Аквариум», «Сплин», «Машина времени», «ДДТ», «Воскресение», «Аукцион», «Зоопарк». Билеты: 250-300 рублей. (16+). 4 января в HolidayCoverParty поучаствует группа ESENIN STREET. Музыкантыисполнятпесни KISS, AC&DC, Bon Jovi, Opus, Motorhead, Metallica, Scorpions, Guns`n`Roses. Билеты: 250-300 рублей. (16+). 6 января в клубе с кавер-программой выступит группа SUM42. Музыканты споют песни «НИАВа», «Тараканов», «Короля и Шута» и «Сектора Газа». Билеты: 250-300 рублей. (16+). Сразу после этих концертов пройдут праздничные дискотеки. Вход на них свободный. (18+).

В музее-заповеднике Сергея Есенина в Константинове 3 и 6 января выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница». В программе: композиции на стихи Есенина, русские народные песни. Вход свободный. (0+).

В кафе-клубе «Старый парк» 5 января рязанский исполнитель Кирилл Устинов с группой «Осталось два кадра» презентует дебютный альбом. Билеты: 500 рублей. (6+). 8 января с сольным концертом здесь выступит бард, заслуженный артист России Виктор Третьяков. В программе: философские, лиричные и юмористичные песни. Билеты: 1400-1700 рублей. (6+).

ОТДЫХАЕМ АКТИВНО

1 января прийти в себя после новогодней ночи можно будет в акваклубе «Акапулько». Он будет открыт с 13:00. Со 2 по 6 января с 12:00 до 18:00 в аквазоне с детьми будут работать аниматоры. В программе: конкурсы и игры, а также азотное шоу «Чемодан Деда Мороза» (с 13:00 до 16:00). Стоимость 2 часов в акваклубе для детей – 540 рублей, для взрослых – 740 рублей. 1, 2 и 4 января в 22:00 в «Акапулько» пройдет пляжная вечеринка «Новогодний замес». Билеты: 390-500 рублей. (18+).

Со 2 по 7 января на Лыбедском бульваре можно будет встретить артистов шоу «Танцы» на ТНТ. Они пригласят на дискотеку всех желающих. Рязанцы и гости новогодней столицы будут танцевать под треки популярных диджеев. Пройдут конкурсы для взрослых и детей, будут работать фотозоны. Начало в 19:00. Вход свободный. (0+).

Со 2 по 5 января в Рязани пройдут «НОВОлимпийские игры». 2 января вас ждут на соревнованиях по снежной атлетике. Они пройдут на Лыбедском бульваре в 13:00. (0+). 4 января в спорткомплексе «Семено-Оленинский» можно будет поучаствовать в новогоднем слаломе. Начало в полдень. Кстати, на протяжении новогодних каникул здесь можно будет прокатиться на тюбинге, сноуборде, горных и беговых лыжах. Работает прокат. (0+). В 20:00 лыжников жду на биатлонном комплексе «Алмаз» в поселке Варские. Здесь пройдут ночные лыжные гонки. (0+). «НОВОлимпийские игры» завершатся валенковым многоборьем в Лесопарке. Команды спортсменов в валенках попробуют свои силы в старинных русских забавах. Начало в 13:00. (0+).