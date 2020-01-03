В Рязани 12-летняя девочка покончила жизнь самоубийством
В одной из квартир Октябрьского района Рязани обнаружили тело 12-летней девочки. Об этом «Комсомолке» сообщили в правоохранительных органах. По предварительным данным, ребенок покончил жизнь самоубийством.
Никакой информации об обстоятельствах не сообщается, известно только, что ребенок рос и воспитывался в благополучной семье.
— В семье произошла трагедия, все родные находятся в шоке. Никто не может понять, из-за чего все произошло, — сообщил источник.
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ИСТОЧНИК KP.RU