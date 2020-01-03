В Рязани 12-летняя девочка покончила жизнь самоубийством

3 Янв. 2020 2020-01-03T16:34:44+03:00

Ребенок вырос в благополучной семье, но из-за чего она пошла на такой шаг – выясняют правоохранительные органы

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В одной из квартир Октябрьского района Рязани обнаружили тело 12-летней девочки. Об этом «Комсомолке» сообщили в правоохранительных органах. По предварительным данным, ребенок покончил жизнь самоубийством.

Никакой информации об обстоятельствах не сообщается, известно только, что ребенок рос и воспитывался в благополучной семье.

— В семье произошла трагедия, все родные находятся в шоке. Никто не может понять, из-за чего все произошло, — сообщил источник.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Для детей и подростков

Если вам необходимо поделиться информацией, которая может нанести вред вам или другому ребенку, срочно звоните по телефону «Ребенок в опасности» — 123 (круглосуточно) или на телефон доверия Следственного комитета: 8 (4912) 27-55-37 (круглосуточно).

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ИСТОЧНИК KP.RU