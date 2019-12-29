В Михайловском районе насмерть сбили мужчину и спрятали его тело в кювете
В субботу, 28 декабря, около пяти часов вечера на улице села Щетиновка рядом с райцентром Михайлов произошло смертельное ДТП.
По сообщению местных жителей, автомобиль сбил пешехода, причем водитель не стал вызывать скорую помощь, а просто оттащил тело пострадавшего, спрятав в кювете. От полученных травм 38-летний мужчина скончался. Его тело обнаружили лишь через несколько часов.
Также известно, что полицейские уже вычислили автомобиль, сбивший человека, и установили, кто находится за его рулем. Ранее этот человек привлекался ГИБДД к ответственности на езду в нетрезвом виде.
Тему трагического дорожного происшествия активно обсуждают в михайловских соцсетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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