В Михайловском районе насмерть сбили мужчину и спрятали его тело в кювете

СЕГОДНЯ 14:25 2019-12-29T15:06:23+03:00

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В субботу, 28 декабря, около пяти часов вечера на улице села Щетиновка рядом с райцентром Михайлов произошло смертельное ДТП.

По сообщению местных жителей, автомобиль сбил пешехода, причем водитель не стал вызывать скорую помощь, а просто оттащил тело пострадавшего, спрятав в кювете. От полученных травм 38-летний мужчина скончался. Его тело обнаружили лишь через несколько часов.

Также известно, что полицейские уже вычислили автомобиль, сбивший человека, и установили, кто находится за его рулем. Ранее этот человек привлекался ГИБДД к ответственности на езду в нетрезвом виде.

Тему трагического дорожного происшествия активно обсуждают в михайловских соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU