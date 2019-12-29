2019-12-29T15:06:23+03:00
Происшествия

В Михайловском районе насмерть сбили мужчину и спрятали его тело в кювете

Небольшой райцентр буквально бурлит от негодования
Александр ФЕДОСЕЕВ
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В субботу, 28 декабря, около пяти часов вечера на улице села Щетиновка рядом с райцентром Михайлов произошло смертельное ДТП.

По сообщению местных жителей, автомобиль сбил пешехода, причем водитель не стал вызывать скорую помощь, а просто оттащил тело пострадавшего, спрятав в кювете. От полученных травм 38-летний мужчина скончался. Его тело обнаружили лишь через несколько часов.

Также известно, что полицейские уже вычислили автомобиль, сбивший человека, и установили, кто находится за его рулем. Ранее этот человек привлекался ГИБДД к ответственности на езду в нетрезвом виде.

Тему трагического дорожного происшествия активно обсуждают в михайловских соцсетях.

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Вместе с женой он переходил дорогу, торопясь на автобус (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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