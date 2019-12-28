2019-12-28T15:47:20+03:00
Происшествия

В Пронском районе пенсионер погиб, попав под несколько машин

Вместе с женой он переходил дорогу, торопясь на автобус
Антон КОНОВАЛОВ
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На снимке видно, как мужчину протащило по дороге. Фото: ryazpressa.ruНа снимке видно, как мужчину протащило по дороге. Фото: ryazpressa.ru
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28 декабря на трассе Рязань-Скопин в Пронском районе пенсионер погиб под колесами нескольких машин. Около 7 часов утра он вместе с женой переходил дорогу в неположенном месте, по-видимому, торопясь на рейсовый автобус.

В итоге мужчину сбили. Отлетев от одного автомобиля, он попал под второй, третий…

«Тело мужчины без ноги оказалось на пешеходном переходе», приводит ужасающие подробности издательство «Пресса».

Никто из водителей с места ДТП не скрылся, и теперь полиция восстанавливает картину случившегося.

Фото: ryazpressa.ru

Фото: ryazpressa.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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