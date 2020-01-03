Виноград спаси, пожалуйста! Рязанский пожарный опубликовал видео с трех пожаров

3 Янв. 2020 2020-01-03T16:00:06+03:00

Все три эпизода произошли в разное время, но видео получилось динамичным

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Рязанский пожарный опубликовал на своем канале очередное видео с пожаров, но сразу с трех мест происшествий, которые снимались в разные дни.

В первом случае загорелся электрощиток в лифтерной 12-этажного дома. Особых трудностей ликвидация пожара не составила. Второй вызов был связан с задымлением в многоэтажном доме. МЧС вызвали соседей, когда увидели, что из квартиры пенсионера тянется дым. Пожарные взломали дверь и прошли в помещение. Оказалось, что пьяный мужчина поставил на плиту кастрюлю, чтобы разогреть еды и уснул.

— Вам вина налить? — попытался отблагодарить пожарных пенсионер, но те вежливо отказались.

Ну и последний эпизод – возгорание дачи. Хозяин участка — мужчина восточной национальности — просил пожарных спасти в первую очередь виноградник, так как в доме ничего ценного нет.

Видео с трех пожаров в Рязани.Сотрудник МЧС снимает видео на каемру

— Виноград спаси, пожалуйста! — умолял огнеборцев мужчина. Те со своей задачей справились.

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ИСТОЧНИК KP.RU