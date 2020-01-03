3 Янв. 2020 2020-01-03T00:51:45+03:00

Два человека погибли на страшном пожаре в Канищеве.

Следственный комитет проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося

Изменить размер текста: A A

Поздно вечером 2 января в региональное управление МЧС поступила информация о пожаре на улице Интернациональная в Рязани. По данным пожарных, загорелся двухэтажный кирпичный дом.

В результате возгорания повреждено все здание, на месте происшествия обнаружили тела двоих погибших мужчин.

По информации паблика «Канищево – моя территория», сгоревший дом находился рядом с системой газового снабжения.

В настоящее время специалисты МЧС выясняют причину возгорания и причиненный ущерб, а следователи Московского МСО СУ СК России по Рязанской области устанавливают точную причину смерти погибших, а также все обстоятельства случившегося.

Пожар в Канищеве.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани горело предприятие по производству растворителя

Пожарные спасли двух работников производственного цеха. Никто из людей не пострадал (подробнее).

Косметолог из Рязани за два дня собрала 600 тысяч рублей, что помочь пенсионерке

У пожилой женщины сгорел дом, и жить ей было негде. Тогда ее соседка Анна Абаджян написала в соцсетях призыв о помощи (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU