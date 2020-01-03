2020-01-03T00:51:45+03:00
Происшествия

Два человека погибли на страшном пожаре в Канищеве

Следственный комитет проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося
Яков РЫКОВ
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Два человека погибли на страшном пожаре в Канищеве.Два человека погибли на страшном пожаре в Канищеве.
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Поздно вечером 2 января в региональное управление МЧС поступила информация о пожаре на улице Интернациональная в Рязани. По данным пожарных, загорелся двухэтажный кирпичный дом.

В результате возгорания повреждено все здание, на месте происшествия обнаружили тела двоих погибших мужчин.

По информации паблика «Канищево – моя территория», сгоревший дом находился рядом с системой газового снабжения.

В настоящее время специалисты МЧС выясняют причину возгорания и причиненный ущерб, а следователи Московского МСО СУ СК России по Рязанской области устанавливают точную причину смерти погибших, а также все обстоятельства случившегося.

Пожар в Канищеве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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