Косметолог из Рязани за два дня собрала 600 тысяч рублей, чтобы помочь пенсионерке
21-летняя косметолог из Рязани Анна Абаджян за два дня собрала в соцсетях 600 тысяч рублей для своей соседки-пенсионерки, у которой сгорел дом. После пожара 86-летняя бабушка осталась без крыши над головой. Галина Павловна успела схватить лишь документы.
— Смотрю телевизор погас, ну, думаю, свет отключили. Сын с огорода забежал: «Мам, мы горим», — вспоминает пенсионерка.
Тогда на помощь бабушке и пришла соседка Анна Абаджян. Девушка написала пост в соцсетях и люди стали присылать деньги.
— Я была безумно счастлива, что оказалось столько добрых людей. Люди отправляли даже, два с половинной рубля. Вот что есть, то есть, — говорит девушка.
На собранные деньги закупили стройматериалы и уже начали делать ремонт. Скоро Галина Павловна сможет вернуться домой, сообщает «Лайф».
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ИСТОЧНИК KP.RU