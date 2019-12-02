Помогавший детдомам инспектор УФСИН попался на взятке

СЕГОДНЯ 10:47 2019-12-02T10:52:18+03:00

Следствие и суд установили, что в августе 2018 года младший инспектор группы надзора отдела безопасности пообещал помочь купить и затем передать одному из заключенных колонии Wi-Fi роутер. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мужчина за вознаграждение пытался пронести в колонию Wi-Fi роутер

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В Рязанском районном суде огласили приговор сотруднику исправительной колонии №6 (поселок Стенькино).

Следствие и суд установили, что в августе 2018 года младший инспектор группы надзора отдела безопасности пообещал помочь купить и затем передать одному из заключенных колонии Wi-Fi роутер.

Осужденный перевел деньги, и инспектор приобрел роутер, оставив сдачу себе в качестве комиссионных. Однако заказчик так и не смог воспользоваться интернет-связью: сотрудники колонии изъяли покупку у своего сослуживца.

Суд учел, что ранее обвиняемый не был судим, по месту жительства и работы характеризуется положительно, безвозмездно помогал детским государственным учреждениям, явился с повинной и активно способствовал расследованию.

В итоге мужчину признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в 130 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован, сообщает издательство «Пресса».

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ИСТОЧНИК KP.RU