Под Рязанью обнаружили труп женщины, сбежавшей из наркодиспансера
29 декабря в одной из квартир в селе Поляны Рязанского района обнаружили труп 39-летней женщины. Об этом «Комсомолке» сообщили в СУ СК России по Рязанской области.
По предварительным данным, накануне женщина покинула наркологический диспансер, где лечилась от наркологической зависимости.
В настоящее время Рязанским МСО проводится доследственная проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти женщины, а также все обстоятельства случившегося. Но уже сейчас можно сказать, что никаких криминальных следов на теле не обнаружено.
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ИСТОЧНИК KP.RU