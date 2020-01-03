Под Рязанью обнаружили труп женщины, сбежавшей из наркодиспансера

3 Янв. 2020 2020-01-03T12:43:22+03:00

Изменить размер текста: A A

29 декабря в одной из квартир в селе Поляны Рязанского района обнаружили труп 39-летней женщины. Об этом «Комсомолке» сообщили в СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным, накануне женщина покинула наркологический диспансер, где лечилась от наркологической зависимости.

В настоящее время Рязанским МСО проводится доследственная проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти женщины, а также все обстоятельства случившегося. Но уже сейчас можно сказать, что никаких криминальных следов на теле не обнаружено.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Два человека погибли на страшном пожаре в Канищеве

Следственный комитет проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося (подробнее).

В Сараевском районе на территории механизированного тока обнаружили труп мужчины

Следственный комитет России проводит проверку (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU