2019-12-11T17:27:23+03:00
Происшествия

В Сараевском районе на территории механизированного тока обнаружили труп мужчины

Следственный комитет России проводит проверку
Роман ДОРОФЕЕВ
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В среду, 11 декабря, примерно в половине первого дня в селе Красная Вершина Сараевского района Рязанской области на территории механизированного тока местного сельхозпредприятия скончался молодой мужчина. Его тело – сообщает издательство «Пресса» – обнаружила одна из сотрудниц, которая тут же позвонила в службу спасения. Увы, помочь мужчине уже было не возможно.

По факту гибели человека Кораблинский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку. Обстоятельства смерти устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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