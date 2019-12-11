В Сараевском районе на территории механизированного тока обнаружили труп мужчины
В среду, 11 декабря, примерно в половине первого дня в селе Красная Вершина Сараевского района Рязанской области на территории механизированного тока местного сельхозпредприятия скончался молодой мужчина. Его тело – сообщает издательство «Пресса» – обнаружила одна из сотрудниц, которая тут же позвонила в службу спасения. Увы, помочь мужчине уже было не возможно.
По факту гибели человека Кораблинский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку. Обстоятельства смерти устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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