Накануне Нового года маленького рязанского героя пригласили в следственный отдел СК

1 Янв. 2020 2020-01-01T16:42:16+03:00

Максим Богдан спас из горящего дома четверых братьев и сестер. Сейчас он друг Следственного комитета

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Накануне Нового года следователи Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области пригласили к себе в гости 9-летнего героя из Чучковского района Максима Богдана.

Напомним, после пожара в августе 2018 года Максим спас из охваченного огнем дома четверых братьев и сестер. Сейчас многодетная семья Богдан переехала на постоянное местожительство в Сасовский район.

Офицеры следственного управления после знакомства с мужественным мальчишкой стали для детей семьи Богдан добрыми друзьями. Как рассказывает их мама, дети с нетерпением ждут встреч, разговоров по душам и, конечно же, подарков.

Фото: СУ СК России по Рязанской области.

Накануне праздника старший следователь Иван Филлипов показал Максиму отдел, рассказал о ежедневной работе следователя, личных качествах, необходимых в работе, о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении них.

Кроме того, мальчика ознакомили с криминалистической техникой, рассказали, как берутся отпечатки пальцев. Максим смог подержать в руках криминалистическое оборудование и попробовать себя в роли следователя-криминалиста.

Так как встреча с Максимом прошла перед новогодними праздниками, офицеры поздравили его и подарили всем детям семьи Богдан сладкие подарки.

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ИСТОЧНИК KP.RU