2020-01-01T14:32:38+03:00
Происшествия

За ролик с Гитлером и свастикой в соцсети рязанца отдали под суд

Молодой человек признал вину, раскаялся и – получил административный штраф
Яков РЫКОВ
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Дело молодого экстремиста расследовали и довели до суда.Дело молодого экстремиста расследовали и довели до суда.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Рыбновском районном суде рассмотрели дело в отношении жителя райцентра, который публично демонстрировал нацистскую символику, что запрещено федеральными законами.

Прокуратура и оперативники из центра по борьбе с экстремизмом установили, что у одного из пользователей социальной сети «Вконтакте» на персональной странице размещен видеоролик «Гитлер против копов». В видео как раз и демонстрируется нацистская символика – правоповоротная четырехлучевая свастика.

Оценив все доказательства, признание вины и раскаяние правонарушителя, суд признал его виновным и оштрафовал на 1 тысячу рублей. Сам же ролик конфисковали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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