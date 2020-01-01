За ролик с Гитлером и свастикой в соцсети рязанца отдали под суд

1 Янв. 2020 2020-01-01T14:32:38+03:00

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В Рыбновском районном суде рассмотрели дело в отношении жителя райцентра, который публично демонстрировал нацистскую символику, что запрещено федеральными законами.

Прокуратура и оперативники из центра по борьбе с экстремизмом установили, что у одного из пользователей социальной сети «Вконтакте» на персональной странице размещен видеоролик «Гитлер против копов». В видео как раз и демонстрируется нацистская символика – правоповоротная четырехлучевая свастика.

Оценив все доказательства, признание вины и раскаяние правонарушителя, суд признал его виновным и оштрафовал на 1 тысячу рублей. Сам же ролик конфисковали.

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ИСТОЧНИК KP.RU