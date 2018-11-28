Следственные органы подозревают молодого рязанца в экстремизме

СЕГОДНЯ 16:28 2018-11-28T16:28:56+03:00

21-летний житель областного центра три года назад размещал в соцсетях высказывания националистического толка

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Московским межрайонным следственным отделом города Рязани СУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего парня, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Об этом рассказывает сайт ведомства.

По данным следствия, в период с января по ноябрь 2015 года подозреваемый на своей странице в одном из популярных сообществ социальной сети размещал комментарии националистического толка. Следователи считают, что они были направлены на возбуждение ненависти, либо вражды, а также унижение достоинства человека, либо группы лиц по признакам расы и национальности. При этом размещаемая им информация находилась в открытом доступе для просмотра неограниченным кругом лиц.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.