Рязанца оштрафовали за сатирическую песню, высмеивающую религиозный экстремизм
По материалам прокуратуры Октябрьского района суд оштрафовал рязанца, разместившего в социальной сети текст песни хардкор-группы «Ансамбль Христа Спасителя и Мать сыра земля» под названием «Убивай космонавтов».
Сатирическая композиция, высмеивающая религиозный экстремизм, включена в федеральный список экстремистских материалов 29 декабря 2017 года на основании решения суда города Благовещенска. При этом и сама композиция, и видеоклип к ней по-прежнему доступны на популярных видеохостингах любому желающему.
«Таким образом, житель Рязани допустил хранение запрещенного контента и его массовое распространение в социальной сети «В контакте», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.
Суд оштрафовал мужчину на одну тысячу рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU