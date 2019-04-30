Рязанца оштрафовали за сатирическую песню, высмеивающую религиозный экстремизм

СЕГОДНЯ 16:28 2019-04-30T16:28:14+03:00

Мужчина разместил слова к музыкальному произведению в разделе аудиозаписи

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По материалам прокуратуры Октябрьского района суд оштрафовал рязанца, разместившего в социальной сети текст песни хардкор-группы «Ансамбль Христа Спасителя и Мать сыра земля» под названием «Убивай космонавтов».

Сатирическая композиция, высмеивающая религиозный экстремизм, включена в федеральный список экстремистских материалов 29 декабря 2017 года на основании решения суда города Благовещенска. При этом и сама композиция, и видеоклип к ней по-прежнему доступны на популярных видеохостингах любому желающему.

«Таким образом, житель Рязани допустил хранение запрещенного контента и его массовое распространение в социальной сети «В контакте», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

Суд оштрафовал мужчину на одну тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU