От взрыва петарды в Рязани ожоговые травмы получил 7-летний мальчик
В ночь на 1 января от взрыва петарды пострадал семилетний ребенок. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве здравоохранения Рязанской области.
По данным минздрава, инцидент произошел в микрорайоне Недостоево. Во время запуска петарды мальчик незначительно обжег руки.
— Родители пострадавшего вызвали скорую помощь, которая доставила ребенка в травмпункт детской ОКБ. Но с ним ничего страшного. Это было обычное амбулаторное обращение, мальчик обжег кончики пальцев. Ему оказали первичную помощь и отпустили домой, — сообщили в министерстве.
Напомним, в ночь на 1 января в центре Рязани произошел трагический случай. Пассажирский поезд насмерть сбил мужчин (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU