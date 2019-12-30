Префектом Октябрьского района назначен Валерий Матвеенко
Пока чиновник работает в должности с приставкой и.о.
Фото: администрация Рязани.
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Исполняющим обязанности начальника территориального управления - префект Октябрьского района города Рязани назначен Валерий Матвеенко, сообщает пресс-служба городской администрации. На этом посту он сменил Александра Селиванова, который руководил префектурой с 2015 года.
Напомним, ранее в Рязани назначили генерального директора Фонда капитального ремонта. Им стал Юрий Фурфурак (читать подробнее). А на другую «расстрельную» должность - министра ТЭК и ЖКХ - утвердили Андрея Устинова.
ИСТОЧНИК KP.RU