2019-12-30T14:32:03+03:00
Общество

Префектом Октябрьского района назначен Валерий Матвеенко

Пока чиновник работает в должности с приставкой и.о.
Яков РЫКОВ
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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Исполняющим обязанности начальника территориального управления - префект Октябрьского района города Рязани назначен Валерий Матвеенко, сообщает пресс-служба городской администрации. На этом посту он сменил Александра Селиванова, который руководил префектурой с 2015 года.

Напомним, ранее в Рязани назначили генерального директора Фонда капитального ремонта. Им стал Юрий Фурфурак (читать подробнее). А на другую «расстрельную» должность - министра ТЭК и ЖКХ - утвердили Андрея Устинова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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